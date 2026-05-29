Miss Universo Costa Rica tomó drástica decisión para elegir ganadoras de gala preliminar del certamen

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo Costa Rica, aseguró que la noticia sobre el cambio en el sistema de elección del mejor traje de fantasía emocionó a las candidatas.

Miss Universo Costa Rica dio a conocer la drástica decisión que tomó luego de la gala preliminar realizada, el pasado sábado, para premiar el mejor traje de fantasía.

En un inicio, las cinco mejores candidatas fueron sometidas a votación del público para determinar una ganadora que recibiría dinero y premios. Sin embargo, varios usuarios detectaron que cuentas presuntamente falsas, con banderas de Brasil, estaban emitiendo votos.

La directora Yessenia Ramírez dijo, al inicio de la semana, que detectarían esos bots. Sin embargo, luego tomó otra decisión que incluso fue consultada con la organización internacional del certamen: que las candidatas fueran quienes eligieran a las ganadoras.

“Se portaron mal”, dijo Ramírez en una conferencia de prensa llevada a cabo este 28 de mayo, donde dio a conocer la noticia y las ganadoras.

Una vez definida la forma de elegir a la ganadora, procedieron a dar a conocer el orden de las ganadoras: el primer lugar se lo dejó la guanacasteca Samaria Montero, quien representó la marimba y se llevó un premio de $1.000. El segundo lugar fue para Brenda Alfaro, quien ganó $500.

El tercer puesto fue para Karleen Griffith, el cuarto para Mariale Acosta y el quinto puesto se lo dejó Aaliyah Cunningham. Ellas fueron elegidas en ese orden por sus 14 compañeras.

Durante la conferencia también se reveló que el zar de la belleza, Osmel Sousa, no estará presente en la gala final debido a compromisos en otro certamen llevado a cabo en Tailandia.

La final que elegirá a la mujer más bella del país se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio en el Centro de Convenciones.

Samaria Montero presentó su traje 'Al son de la marimba' en la gala preliminar del Miss Universo Costa Rica 2026. (redes)

'Pura vida en alas' fue el nombre del traje de Brenda Alfaro en la gala preliminar del Miss Universo Costa Rica 2026. (Miss Universe Costa Rica /Miss Universe Costa Rica)

Con el traje 'Reina de las raíces', Karleen Griffith honró a la comunidad afrodescendiente en la gala preliminar del Miss Universo Costa Rica. (Miss Universe Costa Rica /Miss Universe Costa Rica)

Mariale Acosta, quien quedó como virreina en el Miss Universo Costa Rica 2024, presentó 'Heredia, Ciudad de las flores'. (Miss Universe Costa Rica /Miss Universe Costa Rica)