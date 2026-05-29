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Miss Universo Costa Rica tomó drástica decisión para elegir ganadoras de gala preliminar del certamen

La organización internacional avaló la medida que fue comunicada este jueves al dar a conocer la premiación de trajes de fantasía

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Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
Yessenia Ramírez lleva dos años como directora del Miss Universo Costa Rica y su deseo es empoderar mujeres bajo esta plataforma.
Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo Costa Rica, aseguró que la noticia sobre el cambio en el sistema de elección del mejor traje de fantasía emocionó a las candidatas. (Cortesía LN)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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