Miss Universo Costa Rica: ellos son los jurados que elegirán a la mujer más bella del país

Varias misses y expertos en la industria de los certámenes serán los encargados de elegir a la nueva Miss Universo Costa Rica.

El certamen Miss Universo Costa Rica está en la recta final. La gala de coronación se realizará el 5 de junio en el Centro de Convenciones de Costa Rica y ya se anunciaron las 14 aspirantes a la corona y los conductores del evento; solo faltaba confirmar quiénes conformarán el jurado encargado de elegir a la mujer más bella de nuestro país.

Los presentadores de la Gala Dorada serán el periodista Omar Cascante y Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023. La ceremonia se iniciará a las 8 p. m. y las entradas están a la venta en el sitio starticket.cr.

Por su parte, en el panel de jueces destacan personalidades importantes de la industria de la belleza y, además, reinas de Miss Costa Rica y Miss Universo.

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, es miembro del jurado que elegirá a la Miss Universo Costa Rica 2026. (Archivo)

El empresario Kurt Werner, el experto en certámenes Geury Rodríguez, la doctora Natalia Quesada y el missólogo Ramiro Barrio se suman a las reinas costarricenses Karina Ramos, Verónica González y Valeria Rees. Finalmente, en la lista de personas que tendrán la responsabilidad de coronar a la ganadora de la velada, destaca Victoria Kjaer, Miss Universo 2024.

Además, en la ceremonia también participará la mexicana Fátima Bosch, actual reina universal.

Camino a la corona de Miss Universo Costa Rica

Este sábado 23 de mayo se realizó la gala preliminar y, aunque aún falta el veredicto final, brillaron cinco favoritas.

Durante el evento, las candidatas desfilaron tres veces: con vestido de baño, con vestido de noche y su traje fantasía. Este último desfile fue el más llamativo de la noche y se someterá a votación del público, a través de redes sociales.

Tras cerrar la velada, el jurado eligió en el top 5 a Samaria Montero, Karleen Griffith, Brenda Alfaro, Aalliyah Cunningham y Mariale Acosta.