Miss Universe Costa Rica 2026 está por elegir reina: vea a las favoritas y sus impresionantes trajes de fantasía

Miss Universe Costa Rica 2026 está a punto de coronar a la reina de belleza que representará al país en el certamen internacional. Este sábado 23 de mayo se llevó a cabo la gala preliminar y, aunque aún falta el veredicto final, brillaron cinco favoritas.

Durante el evento, las candidatas desfilaron tres veces: con vestido de baño, con vestido de noche y su traje fantasía. Este último desfile fue el más llamativo de la noche y se someterá a votación del público, a través de redes sociales.

Tras cerrar la velada, el jurado eligió en el Top 5 a Samaria Montero, Karleen Griffith, Brenda Alfaro, Aalliyah Cunningham y Mariale Acosta.

Ahora, no queda más que esperar al 5 de junio, cuando en la Gala Dorada se defina a la próxima Miss Universe Costa Rica. De momento, vea los trajes de fantasía de las candidatas favoritas de la gala preliminar.

Samaria Montero presentó su traje 'Al son de la marimba' en la gala preliminar del Miss Universe Costa Rica 2026. (Miss Universe Costa Rica /Miss Universe Costa Rica)

Con el traje 'Reina de las raíces', Karleen Griffith honró a la comunidad afrodescendiente en la gala preliminar del Miss Universe Costa Rica. (Miss Universe Costa Rica)

Aalliyah Cunningham también celebró el legado afro en Costa Rica con su traje 'Diosa del caribe'. (Miss Universe Costa Rica)

'Pura vida en alas' fue el nombre del traje de Brenda Alfaro en la gala preliminar del Miss Universe Costa Rica 2026. (Miss Universe Costa Rica)