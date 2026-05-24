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Miss Universe Costa Rica 2026 está por elegir reina: vea a las favoritas y sus impresionantes trajes de fantasía

La gala preliminar del certamen de belleza se llevó a cabo este sábado 23 de mayo

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Por Juan Pablo Sanabria

Miss Universe Costa Rica 2026 está a punto de coronar a la reina de belleza que representará al país en el certamen internacional. Este sábado 23 de mayo se llevó a cabo la gala preliminar y, aunque aún falta el veredicto final, brillaron cinco favoritas.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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