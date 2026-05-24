Miss Universe Costa Rica 2026 está por elegir reina: vea a las favoritas y sus impresionantes trajes de fantasía

Miss Universe Costa Rica 2026 está a punto de coronar a la reina de belleza que representará al país en el certamen internacional. Este sábado 23 de mayo se llevó a cabo la gala preliminar y, aunque aún falta el veredicto final, brillaron cinco favoritas.
Durante el evento, las candidatas desfilaron tres veces: con vestido de baño, con vestido de noche y su traje fantasía. Este último desfile fue el más llamativo de la noche y se someterá a votación del público, a través de redes sociales.
Tras cerrar la velada, el jurado eligió en el Top 5 a Samaria Montero, Karleen Griffith, Brenda Alfaro, Aalliyah Cunningham y Mariale Acosta.
Ahora, no queda más que esperar al 5 de junio, cuando en la Gala Dorada se defina a la próxima Miss Universe Costa Rica. De momento, vea los trajes de fantasía de las candidatas favoritas de la gala preliminar.
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