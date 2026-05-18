Viva

La ‘miss’ que vive con dolor crónico, la cirujana que rompe moldes y la joven que halló su rumbo: así es la vida de tres candidatas al Miss Universo Costa Rica

Chantal Solano, Samaria Montero y Nayeli Montenegro relatan sus vivencias personales mientras se preparan para el certamen de belleza

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Chantal Solano, Nayeli Montenegro y Samaria Montero son parte de las 14 candidatas al Miss Universo Costa Rica 2026.
Chantal Solano, Nayeli Montenegro y Samaria Montero son parte de las 14 candidatas al Miss Universo Costa Rica 2026. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo Costa Rica 2026Chantal SolanoSamaria MonteroNayeli Montenegro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.