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Una chica que jugaba en las bananeras de Talamanca, una abogada y hasta una bailarina sueñan con la corona de Miss Universo Costa Rica 2026

Marisol Bagnarello, Kristy Bolaños y Aaliyah Cunningham compartieron sus historias con ‘La Nación’, previo a la gala final del 5 de junio

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Por Fiorella Montoya
04/05/2026, San José, Grupo Nación, entrevista con las candidatas a Miss Costa Rica 2026 Kristy Bolaños, Aaliyah Cunningham y Marisol Bagnarello.
Marisol Bagnarello, Aaliyah Cunningham y Kristy Bolaños participan del Miss Universo Costa Rica 2026, donde competirán un total de 14 candidatas. (José Cordero)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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