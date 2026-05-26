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La atleta de Osa, la ingeniera afrodescendiente y una rescatista animal buscan la corona del Miss Universo Costa Rica

Alexia Sánchez, Karleen Griffith y Reidy Gutiérrez buscan alzar para romper moldes e inspirar a niñas de zona rural y población afrodescendiente

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Por Fiorella Montoya
Alexia Sánchez, Karleen Griffith y Reidy Gutiérrez competirán en el certamen Miss Universo Costa Rica el próximo 5 de junio.
El 5 de junio, Alexia Sánchez, Karleen Griffith y Reidy Gutiérrez competirán en el certamen Miss Universo Costa Rica. (Rafael Pacheco/John Durán/Rafael Pacheco/John Durán)







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Miss Universo Costa Rica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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