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A Miss Universo Costa Rica lo salpica polémica por compra de bots a pocos días del certamen

La directora de la franquicia costarricense reconoció la presencia de cuentas falsas en una votación

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Por Juan Pablo Sanabria
Yessenia Ramírez lleva dos años como directora del Miss Universo Costa Rica y su deseo es empoderar mujeres bajo esta plataforma.
Yessenia Ramírez lleva dos años como directora del Miss Universo Costa Rica. (Cortesía LN)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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