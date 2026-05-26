A Miss Universo Costa Rica lo salpica polémica por compra de bots a pocos días del certamen

A pocos días de la gala final de Miss Universo Costa Rica, el certamen se ve involucrado en una polémica por la aparente compra de bots para inflar las reacciones de candidatas en redes sociales.

La situación ocurrió tras la ronda preliminar, en la que las concursantes presentaron sus trajes de fantasía. Estos vestuarios fueron sometidos a votación del público para determinar una ganadora que recibirá dinero y premios.

Sin embargo, varios usuarios detectaron que cuentas presuntamente falsas, con banderas de Brasil, estaban emitiendo votos. Esto le fue consultado a la directora del concurso, Yessenia Ramírez, quien se pronunció a través de Instagram.

Ramírez confirmó la presencia de bots, pero llamó a la calma a los seguidores del certamen, asegurando que están revisando las reacciones en los diferentes posteos para descartar a las cuentas falsas y garantizar que la votación sea legítima.

“Al final, nosotros vamos a sacar todas esas cuentas que no son verdaderas, que son cuentas falsas, y han sumado a que ellas tengan muchos likes. Esos no van a funcionar. Así que todos tranquilos”, comentó.

Noticia en desarrollo