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¡Mañana es la gran final de Miss Universo Costa Rica 2026! Lea aquí todo lo que necesita saber

Esta edición reunirá a reinas internacionales como Fátima Bosch y Lina Luaces. En una noche cargada de sorpresas, también serán homenajeadas misses ticas como Viviana Muñoz y Johanna Solano

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Por Fiorella Montoya
Sheynnis Palacios Omar Cascante Miss Universo Costa rica
Sheynnis Palacios y Omar Cascante serán los presentadores del Miss Universo Costa Rica 2026. (Instagram)







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Miss Universo Costa Rica 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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