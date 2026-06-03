¡Mañana es la gran final de Miss Universo Costa Rica 2026! Lea aquí todo lo que necesita saber

La cuenta regresiva ha comenzado. Este 5 de junio, a las 8 p. m., el Centro de Convenciones de Costa Rica se vestirá de gala para celebrar la esperada final de Miss Universo Costa Rica 2026.

En esta edición, el certamen no solo buscará coronar a la nueva soberana que representará al país ante el mundo, sino que pretende consolidarse como una de las producciones más ambiciosas de los últimos años, combinando el glamour internacional con un profundo sentido de impacto social.

Bajo la conducción del carismático presentador Omar Cascante y la Miss Universo Sheynnis Palacios, el espectáculo -que será transmitido en vivo por el canal OPA- promete ser un espectáculo que trascenderá la tradicional pasarela de belleza.

Jurado y estrellas internacionales

La organización del certamen ha confirmado un panel de jueces que tendrá la difícil tarea de evaluar a las aspirantes. El grupo está integrado por el empresario Kurt Werner, el experto en certámenes Geury Rodríguez, la doctora Natalia Quesada y el reconocido missólogo Ramiro Barrio.

Junto a ellos, la experiencia de las reinas costarricenses Karina Ramos, Verónica González y Valeria Rees aportará el criterio local, mientras que la mirada internacional estará respaldada por la presencia de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024 y directora de la franquicia de su país.

Además, el evento contará con una constelación de invitadas internacionales que engalanarán la alfombra roja, entre las que destacan las siguentes:

Emilia Dides (Miss Universo Chile 2024), quien además deleitará al público con su talento vocal, pues cantará en vivo durante el desfile de traje de gala y en otro segmento del show.

(Miss Universo Chile 2024), quien además deleitará al público con su talento vocal, pues cantará en vivo durante el desfile de traje de gala y en otro segmento del show. Jenny Ventura (Miss Universo República Dominicana 2025).

(Miss Universo República Dominicana 2025). Lina Luaces (Miss Universo Cuba 2025).

(Miss Universo Cuba 2025). Tamara Rogouski (Miss Universo Argentina 2026).

(Miss Universo Argentina 2026). Mara Topić (Miss Universo Ecuador 2024).

(Miss Universo Ecuador 2024). Marianela Ancheta (Miss Universo Cuba 2024).

(Miss Universo Cuba 2024). Glennys Medina (virreina Miss Universo Nicaragua 2025).

(virreina Miss Universo Nicaragua 2025). Fátima Bosch (Miss Universo 2025)

Fátima Bosch Miss Universo 2025 llegó a Costa Rica este lunes 1°. de junio; la gala dorada le espera. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

La ‘Gala de las Misses’: Un tributo a la historia y al empoderamiento

Uno de los momentos más emotivos de la noche será el homenaje a las reinas nacionales que han llevado la bandera de Costa Rica con orgullo a lo largo de los años. Bautizada también como la “Gala de las Misses”, esta sección busca reconocer el legado de figuras icónicas.

“Ellas son muy importantes porque han representado al país en determinado momento”, destacó Yessenia Ramírez, directora de la organización.

Las reinas homenajeadas serán: Viviana Muñoz (1991), Verónica González (2007), Johanna Solano (2011), Nazareth Cascante (2012), Karina Ramos (2014), Carolina Rodríguez (2016), Elena Correa (2017), Elena Hidalgo (2024), Valeria Rees (2021), Elena Hidalgo (2024) y Mahyla Roth (2025).

Asimismo, la gala abrirá un espacio dedicado exclusivamente a galardonar a mujeres extraordinarias, quienes han destacado por su labor e impacto en el país durante este año.

Karina Ramos y Valeria Rees serán parte del jurado oficial del certamen y recibirán un homenaje como reinas de belleza costarricense. (Cortesía)

Candidatas a la corona

Un total de 14 aspirantes se han preparado arduamente para esta noche definitiva. Ellas son:

Reidy Gutiérrez

Kristy Bolaños

Chantal Solano

Marisol Bagnarello

Melany Villalobos

Nayeli Montenegro

Monique Vincent

Yoselyn Ureña

Alexia Sánchez

Samaria Montero

Mariale Acosta

Aaliyah Solís

Karleen Griffith

Brenda Alfaro

Para elegir a la ganadora, la competencia mantendrá un ritmo dinámico y de alta tensión. El corte iniciará con un top 10, que luego se reducirá a un top 5, posteriormente a un top 3, hasta llegar al momento cumbre de la coronación.

En cuanto a los premios, la nueva reina recibirá un paquete de premios de gran nivel, muy similar al de ediciones anteriores, que incluye el tradicional anillo de la reina (una joya de la marca Müller valorada en más de $9.000), un vehículo del año y una amplia lista de regalías de los patrocinadores.

Esta es la corona que ganará la Miss Universo Costa Rica 2026; está inspirada en el Parque Nacional Corcovado. (Captura de video)

Entradas disponibles

A diferencia de años anteriores, la organización dio un salto importante al trasladar el evento a un recinto con capacidad para más de 3.000 personas. Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma starticket.cr con los siguientes precios:

Zona Silver : ¢20.000

: ¢20.000 Zona Gold: ¢35.000

La Gala Dorada del Miss Universo Costa Rica 2026 no será una simple pasarela, pues la organización se ha planteado convertirla en una celebración de la cultura, el talento y el liderazgo femenino. Como testigos estarán el singular y nunca visto desfile de misses internacionales, quienes verán de primera mano a la tica que llevará la corona a Puerto Rico, en la gran final internacional.