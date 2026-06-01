Viva

Una madre emprendedora y una docente de raíces cafetaleras desean brillar en Miss Universo Costa Rica

Brenda Alfaro y Yoselyn Ureña forman parte de las 14 candidatas que disputarán la gala final del certamen de belleza, que se realizará el 5 de junio

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Las candidatas transformaron experiencias difíciles de su niñez o juventud en fortalezas; Brenda superó la temprana muerte de su madre y Yoselyn logró salir adelante tras vivir una experiencia traumática de violencia física y psicológica en una institución educativa.
Las candidatas transformaron experiencias difíciles de su niñez o juventud en fortalezas; Brenda superó la temprana muerte de su madre y Yoselyn logró salir adelante tras vivir una experiencia traumática de violencia física y psicológica en una institución educativa. (John Durán/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo Costa RicaBrenda AlfaroYoselyn Ureña
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.