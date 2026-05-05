Puro Deporte

Laura Fernández no nombró ministro de Deportes en su gabinete, ¿qué pasa ahora?

El Ministerio de Deportes no figuró dentro de los nombramientos anunciados por Laura Fernández; vea cómo quedan las instituciones relacionadas a ese cargo

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Por Juan Diego Villarreal
Entrevista con el presidente del Icoder, Donald Rojas
Donald Rojas fue nombrado ministro de Deportes en abril del 2025, en sustitución de Royner Mora, quien estuvo casi dos años en el cargo. (Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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