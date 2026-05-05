Laura Fernández no nombró ministro de Deportes en su gabinete, ¿qué pasa ahora?

Donald Rojas fue nombrado ministro de Deportes en abril del 2025, en sustitución de Royner Mora, quien estuvo casi dos años en el cargo.

La presidenta electa de la República, Laura Fernández, dio a conocer el gabinete que la acompañará en su administración a partir del próximo viernes 8 de mayo.

Sin embargo, Fernández no designó a ningún ministro de Deportes en el acto público de este martes.

En el actual Gobierno, la vicepresidenta Mary Munive asumió el cargo como ministra de Deportes en junio de 2022, tras ser designada por el presidente Rodrigo Chaves.

Posteriormente, Royner Mora, quien era presidente ejecutivo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), relevó a Munive y ocupó el cargo del 2023 al 2025, cuando renunció para aspirar a una diputación por la provincia de Puntarenas.

Tras la salida de Mora, el Gobierno nombró a Donald Rojas como ministro en abril de 2025. En ese momento, también se desempeñaba como director nacional del Icoder y asumió además la presidencia del Consejo Nacional de Deportes.

Cabe recordar que el Ministerio de Deportes es un ente sin cartera, es decir, no cuenta con presupuesto propio, por lo que se trata de un recargo de funciones para quien lo ejerza.

De acuerdo con Francklin Solís, periodista del Icoder, el actual director del Consejo Nacional de Deportes, Donald Rojas, no puede continuar en ese cargo a partir del 8 de mayo (en el tanto ya no será ministro); no obstante, seguirá como director nacional del Icoder tres meses más, hasta que venza su actual nombramiento. En ese momento, la administración de Laura Fernández podrá prorrogarlo en el cargo o nombrar a alguien más.

La presidencia del Consejo Nacional de Deportes, que estará a cargo en gran medida de las decisiones relacionadas con el deporte costarricense, debe ser asumida por el ministro o viceministro del sector en el que esté incluido Deportes, que debería ser Salud.

Este martes 5 de mayo se dio a conocer que el nuevo ministro de Salud será Alexánder Vargas Cabo, quien es gerente y médico cirujano de la Caja Costarricense del Seguro Social; sin embargo, aún no se ha anunciado a ningún viceministro.