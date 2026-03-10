El Mundo

Régimen de Nicaragua mantiene una red ‘transnacional’ contra exiliados, advierten expertos de la ONU

Grupo experto destaca asesinato, en junio de 2025 en Costa Rica, del mayor retirado del ejército y crítico del gobierno, Roberto Samcam, como prueba de vigilancia e intimidación.

Por AFP
Esta foto, distribuida por el medio oficial El 19 Digital, muestra al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a la copresidenta Rosario Murillo durante las celebraciones del Día del Trabajo en Managua el 30 de abril pasado. Fotografía:
Esta foto, distribuida por el medio oficial El 19 Digital, muestra al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a la copresidenta Rosario Murillo durante las celebraciones del Día del Trabajo en Managua el 30 de abril pasado. Fotografía: (JAIRO CAJINA/AFP)







