Editorial: La bomba del IVM explotó antes de tiempo (y hay razones para la alarma)

Un escenario que los estudios actuariales proyectaban para 2041 se adelantó nada menos que 16 años. La CCSS debe dar pasos firmes para llenar ese hueco de ¢50.000 millones, lo cual implica forzar a Hacienda a pagar la deuda que arrastra con el IVM desde 2018

