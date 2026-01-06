Economía

Atención asalariados: en este 2026 aumentarán sus cargas sociales a la CCSS, tome nota

En 2026 subirán las cargas sociales en Costa Rica. Conozca cuánto más pagará cada asalariado y patrono a la CCSS por salud y pensiones

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Silvia Ureña Corrales
El aumento de cuotas afectará a 1,4 millones de asalariados y a los patronos de todos los sectores económicos
El aumento de cuotas afectará a 1,4 millones de asalariados y a los patronos de todos los sectores económicos (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCCSSCargas socialesIVMSEM
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.