Atención asalariados: en este 2026 aumentarán sus cargas sociales a la CCSS, tome nota

El aumento de cuotas afectará a 1,4 millones de asalariados y a los patronos de todos los sectores económicos

Si usted es asalariado en Costa Rica, debe prepararse para un nuevo ajuste en las cargas sociales a partir del pasado 1.° de enero del 2026.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplicará un aumento en las cuotas que trabajadores y patronos deben destinar al Seguro de Salud y Maternidad (SEM) y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El aporte total del trabajador subirá a 10,83% del salario bruto, mientras que el patrono deberá destinar 26,83% adicional al salario como cargas sociales.

¿Cuánto pagará cada asalariado?

Desde el inicio de este 2026, la persona trabajadora asalariada deberá cubrir las siguientes deducciones mensuales:

5,50% para el Seguro de Salud y Maternidad

para el 4,33% para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

para el 1% para el Banco Popular, según la Ley de Protección al Trabajador

Este ajuste implica que, por ejemplo, una persona asalariada que gane ¢1 millón, verá un aumento en su deducción por pensión del IVM de ¢41.700 a ¢43.300, sin contar el aporte al Seguro de Salud.

¿Cuánto pagará el patrono?

Por cada persona trabajadora, el patrono deberá aportar:

9,25% al Seguro de Salud y Maternidad

al 5,58% al IVM

al 0,25% al Banco Popular (cuota patronal)

al (cuota patronal) 0,25% al Banco Popular (Ley de Protección al Trabajador)

al (Ley de Protección al Trabajador) 5% al Fodesaf

al 0,50% al IMAS

al 1,50% al INA

al 1,50% al Fondo de Capitalización Laboral (FCL)

al 2% a la Operadora de Pensiones Complementaria (OPC)

a la 1% al Instituto Nacional de Seguros, por riesgos del trabajo

Cambios en la cuota del IVM

El ajuste más relevante corresponde al IVM, el principal régimen de pensiones del país. A partir de este 2026:

El aporte del asalariado subirá de 4,17% a 4,33%

El aporte del patrono pasará de 5,42% a 5,58%

El aporte del Estado aumentará de 1,57% a 1,75%

Esta medida responde a una decisión tomada por la Junta Directiva de la CCSS en el 2019, con el fin de fortalecer el financiamiento del IVM y asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.

¿Por cuánto tiempo regirá el aumento?

El nuevo porcentaje de aportes estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del 1.° de enero de 2029, entrará en vigor un nuevo incremento que llevará la cuota total conjunta (trabajador, patrono y Estado) a un 12,16%.

Según datos de la CCSS, 1,4 millones de asalariados en el país cotizan actualmente al IVM. Esta cifra incluye personas del sector público y privado. Al considerar trabajadores independientes, asegurados voluntarios y empleadas domésticas, el total de asegurados supera los 1,8 millones.