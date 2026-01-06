Atención asalariados: en este 2026 aumentarán sus cargas sociales a la CCSS, tome nota

Si usted es asalariado en Costa Rica, debe prepararse para un nuevo ajuste en las cargas sociales a partir del pasado 1.° de enero del 2026.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplicará un aumento en las cuotas que trabajadores y patronos deben destinar al Seguro de Salud y Maternidad (SEM) y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El aporte total del trabajador subirá a 10,83% del salario bruto, mientras que el patrono deberá destinar 26,83% adicional al salario como cargas sociales.
¿Cuánto pagará cada asalariado?
Desde el inicio de este 2026, la persona trabajadora asalariada deberá cubrir las siguientes deducciones mensuales:
- 5,50% para el Seguro de Salud y Maternidad
- 4,33% para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
- 1% para el Banco Popular, según la Ley de Protección al Trabajador
Este ajuste implica que, por ejemplo, una persona asalariada que gane ¢1 millón, verá un aumento en su deducción por pensión del IVM de ¢41.700 a ¢43.300, sin contar el aporte al Seguro de Salud.
¿Cuánto pagará el patrono?
Por cada persona trabajadora, el patrono deberá aportar:
- 9,25% al Seguro de Salud y Maternidad
- 5,58% al IVM
- 0,25% al Banco Popular (cuota patronal)
- 0,25% al Banco Popular (Ley de Protección al Trabajador)
- 5% al Fodesaf
- 0,50% al IMAS
- 1,50% al INA
- 1,50% al Fondo de Capitalización Laboral (FCL)
- 2% a la Operadora de Pensiones Complementaria (OPC)
- 1% al Instituto Nacional de Seguros, por riesgos del trabajo
Cambios en la cuota del IVM
El ajuste más relevante corresponde al IVM, el principal régimen de pensiones del país. A partir de este 2026:
- El aporte del asalariado subirá de 4,17% a 4,33%
- El aporte del patrono pasará de 5,42% a 5,58%
- El aporte del Estado aumentará de 1,57% a 1,75%
Esta medida responde a una decisión tomada por la Junta Directiva de la CCSS en el 2019, con el fin de fortalecer el financiamiento del IVM y asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.
¿Por cuánto tiempo regirá el aumento?
El nuevo porcentaje de aportes estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del 1.° de enero de 2029, entrará en vigor un nuevo incremento que llevará la cuota total conjunta (trabajador, patrono y Estado) a un 12,16%.
Según datos de la CCSS, 1,4 millones de asalariados en el país cotizan actualmente al IVM. Esta cifra incluye personas del sector público y privado. Al considerar trabajadores independientes, asegurados voluntarios y empleadas domésticas, el total de asegurados supera los 1,8 millones.