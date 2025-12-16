Economía

Cargas sociales en Costa Rica 2026: cuánto pagarán trabajadores y patronos en cuotas a la CCSS

El próximo año entrará en vigor un ajuste en las cuotas obrero-patronales; conozca el detalle de los aportes que debe hacer cada parte

Por Sebastián Sánchez
En la imagen una persona calculando gastos
El aporte total de las personas trabajadoras en cargas sociales sube a 10,83% en el 2026, mientras que el de los patronos a 26,83%. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)







