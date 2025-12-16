Cargas sociales en Costa Rica 2026: cuánto pagarán trabajadores y patronos en cuotas a la CCSS

El aporte total de las personas trabajadoras en cargas sociales sube a 10,83% en el 2026, mientras que el de los patronos a 26,83%.

Si usted trabaja como asalariado en Costa Rica o tiene empleados contratados, debe saber que todo salario conlleva cargas sociales: descuentos obligatorios sobre el sueldo y aportes que también deben hacer los patronos. Estos recursos financian el Seguro de Salud y el régimen de Pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como los programas sociales de diversas entidades públicas. En el 2026, entrará en vigor un aumento para todas las partes.

El total del aporte de la persona trabajadora en cargas sociales subirá a un 10,83% a partir del 1.° de enero; mientras el del patrono a un 26,83%. Este es el desglose de las nuevas cargas:

El trabajador debe pagar las siguientes sumas:

Seguro de Salud y Maternidad (SEM) : 5,50%

: 5,50% Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) : 4,33% (a partir del 1.º de enero de 2026)

: 4,33% (a partir del 1.º de enero de 2026) Banco Popular (Ley de Protección al Trabajador): 1%

Los patronos deberán pagar los siguientes porcentajes aparte del salario:

Seguro de Salud y Maternidad (SEM) : 9,25%

: 9,25% Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) : 5,58% (a partir del 1.º de enero de 2026)

: 5,58% (a partir del 1.º de enero de 2026) Banco Popular (cuota patronal recaudada por CCSS): 0,25%

(cuota patronal recaudada por CCSS): 0,25% Banco Popular (Ley de Protección al Trabajador): 0,25%

(Ley de Protección al Trabajador): 0,25% Asignaciones Familiares (Fodesaf) : 5%

: 5% Instituto Mixto de Ayuda Social : 0,50%

: 0,50% Instituto Nacional de Aprendizaje : 1,50%

: 1,50% Fondo de Capitalización Laboral (FCL): 1,50%

(FCL): 1,50% Operadora de pensiones complementaria (OPC): 2,00%

(OPC): 2,00% Instituto Nacional de Seguros (riesgos del trabajo): 1%

Subida en el IVM

En 2019, la CCSS decidió aumentar paulatinamente los aportes de los trabajadores, patrono y Estado al IVM. (Alonso Tenorio/Atenorio)

A partir del 1.º de enero de 2026, cerca de 1,4 millones de personas trabajadoras en Costa Rica verán una disminución adicional en su salario, producto de la entrada en vigencia de un ajuste en las cuotas obrero-patronales destinadas a financiar en el IVM de la CCSS.

Los asalariados pasarán de aportar al IVM un 4,17% a un 4,33% de sus sueldos.

pasarán de aportar al IVM un 4,17% a un 4,33% de sus sueldos. Los patronos aumentarán el pago de sus cotizaciones al régimen de pensiones del 5,42% al 5,58%.

aumentarán el pago de sus cotizaciones al régimen de pensiones del 5,42% al 5,58%. El aumento del Estado pasará de un 1,57 % a 1,75%.

Para un trabajador que percibe un salario de ¢1 millón, su aporte aumentará de ¢41.700 a ¢43.300, sin incluir el pago correspondiente al Seguro de Salud.

Este nuevo porcentaje regirá hasta el 31 de diciembre de 2028 y, a partir del 1.° de enero del 2029, los aportes volverán a incrementarse a un total de 12,16% entre las tres partes.

Estos cambios obedecen a una decisión tomada por la Junta Directiva de la CCSS, en el 2019, cuando decidió incrementar paulatinamente los aportes al IVM, con el objetivo de prevenir un mayor desgaste del principal sistema de pensiones del Costa Rica.

Según cifras de la CCSS, los asalariados del IVM son alrededor de 1,4 millones de personas asalariadas (sector público y privado). Si a ellos se les suman los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y empleadas domésticas, el total de personas aseguradas alcanza cerca de 1,8 millones.