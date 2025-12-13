Economía

1,4 millones de trabajadores percibirán rebaja en salarios a partir del 1.° de enero del 2026, para financiar pensiones

Los patronos y el Estado también tendrán que hacer un ajuste en sus cotizaciones

Por Sebastián Sánchez
Para el 2026, aumentará las cotizaciones de la CCSS.
Para el 2026, aumentarán las cotizaciones de los trabajadores, patronos y Estado para la CCSS. (Canva/La Nación)







