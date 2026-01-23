Política

Explotar oro, vender el BCR y saldar la deuda estatal: vea qué proponen los candidatos presidenciales para salvar el IVM

El régimen del IVM de la CCSS atraviesa una coyuntura crítica. Para evitar su quiebra, los candidatos presidenciales plantearon diversas propuestas. Conozca cuáles serían sus soluciones

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

El régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), atraviesa una coyuntura crítica. El incremento acelerado de jubilados y la insuficiencia de recursos obligaron, por primera vez en su historia, a utilizar fondos de la reserva del sistema para cumplir con los pagos mensuales de 393.000 pensionados en el 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026IVMPensionesCCSS
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.