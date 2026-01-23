Claves detrás del uso histórico de ¢50.000 millones de la reserva del IVM por parte de la CCSS en 2025

La CCSS utilizó, por primera vez en la historia, dinero de la reserva del IVM para pagar pensiones en el 2025. Le presentamos algunas claves para entender qué llevó a la institución autónoma a este punto crítico 16 años antes de lo previsto.

Ante el incumplimiento del gobierno en el pago de las cuotas estatales para pensiones durante el 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debió utilizar, por primera vez en su historia, dinero la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para garantizar los pagos mensuales a 393.000 pensionados.

Este escenario crítico, que estaba previsto para el 2041, se adelantó en 16 años.

Para entender por qué la institución autónoma recurrió a estos recursos, el origen de la deuda y las alertas previas de la Caja, se presentan las siguientes claves:

1. ¿Cuánto dinero tomó la CCSS de la reserva?

La gerencia de Pensiones de la Caja confirmó a La Nación que tomó ¢50.000 millones de la reserva para cubrir el pago de sus obligaciones, porque las contribuciones recibidas y las ganancias de las inversiones del fondo no alcanzaron para cancelarle a las personas su jubilación. Además, la institución utilizó la totalidad de las ganancias de las inversiones de la reserva, monto que ascendió a ¢250.000 millones .

2. ¿Cuál fue el origen de esta deuda con el Estado?

La suma se originó en ¢56.000 millones que el Gobierno omitió incluir en el Presupuesto Nacional de 2018 y cuyo pago fue ordenado por la Sala Constitucional en junio de 2020.

Los magistrados dispusieron que Hacienda y la Caja definieran un mecanismo de reintegro en cinco años, plazo que vencía en 2025. Con los intereses, la deuda ascendió a ¢68.000 millones.

Ante ese escenario, la institución advirtió de que usaría los intereses de la reserva si Hacienda no efectuaba el giro antes de finalizar 2025, previsión que finalmente se concretó.

3. CCSS advirtió desde marzo sobre situación

En marzo de 2025, la CCSS advirtió de que podría utilizar la reserva del IVM ante el faltante de ¢68.000 millones en aportes estatales pendientes.

Meses después, en diciembre, reiteró la inminencia de ese escenario, pues aunque las negociaciones con el Ministerio de Hacienda avanzaban, el proceso continuaba en revisión de cuentas.

4. ¿Por qué el IVM se ha visto presionado?

Un aumento de jubilaciones anticipadas elevó en 2024 el gasto del IVM. Según explicó en marzo de 2025 a La Nación el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, esta presión obligó a la CCSS a utilizar casi todos los intereses de la reserva para cubrir el déficit. Además, de que cada vez se jubilan más personas del régimen.

Además, el gerente financiero, Gustavo Picado, advirtió que desde 2020 el pago de pensiones supera los ingresos por contribuciones, lo que mantiene al régimen bajo tensión.

¿Qué es el IVM y por qué importa?

El IVM es el principal fondo de retiro del país. Actualmente cuenta con 393.000 jubilados y 1,8 millones de trabajadores cotizantes.

Este régimen protege a las personas trabajadoras al llegar a la vejez, en casos de invalidez, o cuando fallecen y dejan una pensión a sus familias.

Como pilar básico del sistema de pensiones, un eventual agotamiento de sus reservas pondría en riesgo los pagos, lo que podría derivar en recortes, atrasos, reducción de beneficios o, en última instancia, en que el Estado asuma esos desembolsos con recursos del Presupuesto Nacional.