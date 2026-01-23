Economía

Claves detrás del uso histórico de ¢50.000 millones de la reserva del IVM por parte de la CCSS en 2025

Caja utilizó la totalidad de las ganancias de las inversiones para pagar pensiones el año pasado, ante la falta de aportes estatales del gobierno.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
25/03/2021 San José. Instalaciones de Gerencia de pensiones IVM -RNC, diagaonal a la esquina sureste de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Rafael Pacheco
La CCSS utilizó, por primera vez en la historia, dinero de la reserva del IVM para pagar pensiones en el 2025. Le presentamos algunas claves para entender qué llevó a la institución autónoma a este punto crítico 16 años antes de lo previsto. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSPensionesIVM
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.