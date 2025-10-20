Editorial

Editorial: Freno a la captura política del Banco Nacional

La Sala IV frenó el arbitrario reemplazo de la Junta Directiva legal y ordenó su inmediata restitución. Lo que intentó el presidente Chaves fue doblegar la autonomía del Banco para usarlo como instrumento político

Por La Nación
El Consejo de Gobierno abrió una investigación contra la Junta Directiva del Banco Nacional por el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa.
El pasado 28 de mayo, el Consejo de Gobierno dispuso, tras una infundada “investigación” del entonces vicepresidente, Stephan Brunner, destituir a los siete directivos del Banco Nacional. (La Nación)







