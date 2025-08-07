Columnistas

El Banco Nacional y su laberinto

A quienes hoy ocupan la dirección ‘pro tempore’ del Banco Nacional, el mejor consejo es la prudencia. La entidad que hoy tienen bajo su responsabilidad no es una plataforma para satisfacer intereses personales de nadie

Por Elian Villegas Valverde
10/09/2024 San José. Edificio central del Banco Nacional (BN) y Banco Central de Costa Rica (BCCR). Foto: Rafael Pacheco Granados
El Banco Nacional forma parte del patrimonio simbólico de los costarricenses: lo sentimos propio, aunque muchas veces no sepamos explicar por qué. (Rafael Pacheco Granados)







