Gobierno colocó en cúpula del Banco Nacional, el más grande de Costa Rica, a seis personas sin requisitos

En la imagen los exdirectivos Noylin Suárez, Max Alvardo, Rolando Saborío y Anabelle Chaves en una comparencia ante el Congreso. Ellos incumplían requisitos para ocupar el cargo de la Junta Directiva del Banco Nacional, según la Sugef.

El Consejo de Gobierno designó en la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), la entidad financiera más grande de Costa Rica, a seis personas que incumplían requisitos.

Cuatro no eran idóneos porque carecían de la experiencia para ocupar el cargo, mientras que tres presentaban conflictos de interés porque ejercieron cargos de alta gerencia en esta institución estatal, previo a su nombramiento, lo cual comprometía su independencia.

Así lo determinó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en los oficios confidenciales SGF-2167-2025 y SGF-DSI-0059-2025, remitidos al BN por Hazel Valverde, jerarca de la Sugef el pasado 10 de octubre.

El resultado de la revisión contradice lo dicho por el gobierno, el cual había asegurado que estas personas sí contaban con los requisitos para el cargo, luego de realizar un concurso público.

En los documentos, la superintendenta confirmó la falta de idoneidad para ocupar el cargo por carecer de experiencia de Noylin Cruz Suárez, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Rolando Saborío Jiménez .

Adicionalmente, Max Alvarado Ramírez (quien era presidente), María Brenes Quesada y Chaves Soto presentaban causales que comprometían su independencia porque se desempeñaron en puestos del Banco Nacional en el plazo de cinco años previo a su nombramiento en la cúpula, lo cual va contra la norma de regulación financiera.

En los oficios, Valverde resaltó que el BN requiere que la totalidad de los miembros de la Directiva cuenten con los conocimientos, calificaciones y experiencia necesaria para una gestión eficaz, prudente y transparente.

La funcionaria resaltó que la entidad es sistémica, es decir, que tiene la capacidad de generar un golpe a la economía, y está conformado por un conglomerado financiero de relevancia en Costa Rica.

Por ello, la jerarca de la Sugef pidió a la Junta Directiva del Banco Nacional comunicar al Consejo de Gobierno, en su calidad de órgano decisor, la falta de idoneidad con el propósito de que, luego del debido proceso, “se adopten las acciones correspondientes de conformidad de la normativa prudencial”.

La Nación solicitó a Casa Presidencial, este miércoles a las 3:22 p.m. por correo electrónico, una posición sobre los oficios de la Sugef. Sin embargo, al momento de la publicación de este artículo no hubo respuesta.

La Superintendencia notificó el resultado de la evaluación, el 10 de octubre, el mismo día en que la Sala IV destituyó a estos directivos nombrados por el gobierno y reinstaló a los directores removidos, pasado 28 de mayo, como parte de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.

En el fallo de la Sala Constitucional, se ordenó, de manera inmediata, restituir en el cargo a Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón, José Bernal Alvarado Delgado, Montserrat Buján Boza y Ruth Alfaro Jara para el periodo en el que fueron nombrados.

El Banco Nacional es la entidad financiera más grande de Costa Rica. A agosto pasado, la institución registró activos por ¢8,6 billones, de los cuales¢5,2 billones corresponden a préstamos, según Sugef.