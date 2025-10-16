Economía

Gobierno colocó en cúpula del Banco Nacional, el más grande de Costa Rica, a seis personas sin requisitos

Sugef confirmó falta de experiencia y conflicto de interés en Junta Directiva nombrada por la el gobierno. Directivos fueron removidos por Sala IV.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
10 de julio del 2025. 13:00 hrs. Asamblea Legislativa. La Junta Directiva del Banco Nacional nombrada en días recientes por el gobierno de Rodrigo Cháves comparece ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto. Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Noylin Cruz Suárez (vicepresidenta), Rolando Saborío Jiménez (secretario) y los directores María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Randall Monge Saborío. Foto: Albert Marín.
En la imagen los exdirectivos Noylin Suárez, Max Alvardo, Rolando Saborío y Anabelle Chaves en una comparencia ante el Congreso. Ellos incumplían requisitos para ocupar el cargo de la Junta Directiva del Banco Nacional, según la Sugef. (Albert Marin/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalSugefConsejo de GobiernoRodrigo Chaves
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.