Destituyen a directivos de las empresas subsidiarias del Banco Nacional

El presidente Rodrigo Chaves juramentó a Rolando Saborío, Anabelle Chaves y María Brenes, el pasado 28 de mayo, tras la destitución ese mismo día de la Junta Directiva.

La Junta Directiva del Banco Nacional (BN), restituida por la Sala IV el pasado viernes, removió a los directivos nombrados por el Gobierno de Rodrigo Chaves de las subsidiarias de la institución estatal.

Marvin Arias Aguilar, presidente de la Directiva, confirmó a La Nación que este lunes se tomó la decisión. “La Junta se reunió hoy (lunes) y quitó de las subsidiarias a los miembros que quitó Sala (Constitucional)”, dijo el jerarca.

LEA MÁS: Gobierno toma control de la Junta Directiva del Banco Nacional

Las personas destituidas de directivas de las compañías del BN fueron las siguientes.

— BN Valores : María Brenes Quesada, Max Alvarado Ramírez y Rolando Saborío Jiménez.

— BN Vital : Noylin Cruz Suárez y Anabelle Chaves Soto.

— BN Fondos : Rolando Saborío Jiménez, María Brenes Quesada y María del Milagro Solórzano León.

— BN Corredora de Seguros : Anabelle Chaves Soto, María del Milagro Solórzano León y Javier Zúñiga Moya.

— BN Centro de Procesos: Javier Zúñiga Moya y Max Alvarado Ramírez.

Estas personas fueron nombradas, desde el pasado 28 de mayo, en la Junta Directiva General del BN por el Consejo de Gobierno tras la decisión del entonces vicecpresidente, Stephan Brunner, de remover a la Directiva que nombró a Rosaysella Ulloa como gerente general de la institución.

La elección de Ulloa para dirigir el BN fue catalogado como un proceso ilegítimo por el Gobierno y por esa razón quitaron a los directivos que luego la Sala restituyó.

“Se anula la resolución Nro. RES-PV-001-2025 dictada el 10 de febrero de 2025 por Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, en su condición de vicepresidente de la República y órgano decisor del procedimiento, y todos los actos posteriores a esta, lo que conlleva también la nulidad de la resolución nro. RES-PV-008-2025 de las 12:15 horas de 28 de mayo del 2025″, se indica en la resolución.

La Sala Constitucional ordenó la restitución de esta Junta al declarar con lugar un recurso de ampo contra el proceso de investigación instruido por Brunner.

Los directores que retomaron sus cargos, desde el pasado viernes, fueron Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón, José Bernal Alvarado Delgado, Montserrat Buján Boza y Ruth Alfaro Jara.

Ellos fueron continuarán en el cargo para el periodo por el cual fueron nombrados, según ordenaron los magistrados.

El Banco Nacional es la entidad financiera más grande de Costa Rica. A agosto pasado, la institución registró activos por ¢8,6 billones, de los cuales ¢5,2 billones corresponden a préstamos, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).