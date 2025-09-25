Editorial

Editorial: El primer voto de más de 36.000 jóvenes está a punto de perderse

Como garante del derecho al sufragio, el TSE debe considerar seriamente la necesidad de ajustar este procedimiento. Los 36.000 nuevos electores que hasta ahora no están empadronados representan una cuarta parte de los 156.000 que podrían votar por primera vez en 2026

Por La Nación
En días previos al cierre del padrón electoral, la sección de cédulas del TSE tiende a abarrotarse de usuarios. Sin embargo, muchos de quienes cumplirán 18 años entre este 1.° de octubre y el próximo 1.° de febrero no saben que, hasta el 30 de setiembre, pueden hacer el trámite para quedar empadronados y así poder votar. (Albert Marin)







