Columnistas

Los nublados electorales del día

Solo el 55% de la gente está decidida a ir a votar, menos que hace cuatro y ocho años a esta fecha. Y nada daña más a la democracia que la baja participación ciudadana, pues la deja solita y abandonada frente a voraces grupos de poder

EscucharEscuchar
Por Jorge Vargas Cullell

Lo único que queda claro de la última encuesta del CIEP-UCR es lo oscuro que está el panorama político para todas las candidaturas presidenciales y, diay sí, para el país. Para empezar, solo el 55% de la gente está decidida a ir a votar, menos que hace cuatro y ocho años a esta fecha. Aunque algunos fiebres se “entotorotarán” a última hora, muchos de los que dicen que votarán, no lo harán por razones que van desde el desencanto hasta la pereza o la protesta. O sea, ese 55% parece ser un techo esperable de participación electoral, lo que estaría en consonancia con la tendencia declinante observada en este siglo: jóvenes y viejillos votamos mucho menos que décadas atrás.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge Vargas CullellEnfoqueelecciones 2026abstencionismoelectoradooficialismoLaura Fernándezcampaña electoralencuesta CIEP-UCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.