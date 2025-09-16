Así se vería la papeleta presidencial en las elecciones de 2026

Los partidos políticos habilitados para participar en las elecciones de 2026, tienen hasta el 28 de setiembre para elegir a sus candidatos.

A 12 días de la fecha límite para que las asambleas nacionales de los partidos políticos definan a sus candidatos a la presidencia de la República, 18 de las 20 agrupaciones inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya eligieron a sus representantes.

La mayoría, un total de 16, presentarán papeletas individuales, mientras que las otras dos competirán bajo una coalición, con una papeleta conjunta en la contienda electoral de 2026.

Cinco mujeres aspiran a la presidencia de la República, ellas son: Luz Mary Alpízar, Ana Virginia Calzada, Natalia Díaz, Claudia Dobles y Laura Fernández. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)

Entre los aspirantes presidenciales destacan cinco mujeres, la cifra más alta en la historia del país: Luz Mary Alpízar Loaiza, de Progreso Social Democrático (PPSD); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social (PCDS); Natalia Díaz Quintana, de Unidos Podemos (UP); Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana; y Laura Fernández Delgado, de Pueblo Soberano (PPSO).

Hasta ahora, el récord se había registrado en las elecciones de 2022, cuando cuatro candidatas compitieron por la presidencia de la República.

LEA MÁS: Elecciones del 2026 estarán dominadas por figuras, no por las siglas de los partidos, según CIEP

Partidos sin candidatos

Los otros dos partidos que todavía no cuentan con una candidatura presidencial, a pesar de contar con el visto bueno del TSE para competir en 2026, tras superar el proceso de renovación de estructuras, son el Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva) y el Republicano Social Cristiano (PRSC).

En el caso de Motiva, la agrupación vive una pugna interna entre la cúpula y un grupo de delegados nacionales, luego que estos últimos convocaran a la Asamblea Nacional, para que el próximo 20 de setiembre se pronuncien sobre de la designación o no de candidatos a la presidencia de la República y la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: Delegados de Motiva se imponen en un primer pulso contra la dirigencia del partido chavista

Los asambleístas alegan que los órganos oficiales del partido han incumplido con el deber de llamar a elegir las candidaturas para las elecciones del 2026.

Según denuncian, esta omisión obedece a un supuesto acuerdo —no consultado oficialmente con la Asamblea Nacional— para deponer las aspiraciones propias y respaldar las papeletas chavistas de Pueblo Soberano (PPSO).

En el caso del partido Republicano, su presidente, el exdiputado Otto Roberto Vargas (2018-2022), indicó a Noticias Columbia que la agrupación “no tiene ni el dinero adecuado para hacer una campaña digna” ni el “caudal electoral” que quisiera.

“Hemos tenido propuestas de grupos políticos, de candidatos que nos han ofrecido la posibilidad de usar el Partido Republicano para una posible candidatura, pero hemos llegado a la conclusión de que en el Partido Republicano nos sentimos muy orgullosos de nuestras raíces y no queremos prestar el partido para ser usado como taxi”, declaró Vargas a Columbia.

LEA MÁS: Encuesta del CIEP: cualquier resultado es posible en las elecciones del 2026

Cuatro más podrían sumarse

Hasta el pasado 10 de setiembre, el TSE registraba cuatro partidos cuya condición de habilitados aún no se había resuelto, debido a que estarían realizando asambleas dispensadas o presentaron recursos que el ente electoral analiza.

Se trata de Nuestro Pueblo (PNP), Justicia Social Costarricense (PJSC), De la Clase Trabajadora (PT) e Integración Nacional (PIN), todos de alcance nacional.

El 28 de setiembre es el último día para que las asambleas superiores de los partidos políticos ratifiquen la designación de los candidatos a los cargos de elección popular (presidencia y diputados).

La convocatoria oficial a elecciones se efectuará el próximo 1.° de octubre, fecha en la que también comenzará el periodo para que los partidos presenten ante el TSE sus solicitudes de inscripción de candidaturas. El plazo para completar este trámite vence el 17 de octubre.