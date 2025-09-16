Política

Así se vería la papeleta presidencial en las elecciones de 2026

Será el proceso con la participación de candidatas más numerosa en la historia del país

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) nombra auxiliares electorales para el día de los comicios nacionales. Foto:
Los partidos políticos habilitados para participar en las elecciones de 2026, tienen hasta el 28 de setiembre para elegir a sus candidatos. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Candidaturas presidencialesPapeleta presidencial
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.