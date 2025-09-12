Política

Delegados de Motiva se imponen en un primer pulso contra la dirigencia del partido chavista

El TSE se pronunció sobre solicitud presentada por el 25% de los asambleístas nacionales para convocar a la elección de las candidaturas que la agrupación llevaría a los comicios de 2026

Por Lucía Astorga

Los delegados nacionales del partido chavista Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva) que, por cuenta propia, convocaron una Asamblea Nacional para definir las candidaturas presidenciales y diputadiles, lograron imponerse en un primer pulso frente a la cúpula del partido, que se opuso al llamado y lo calificó de “ilegal”.








