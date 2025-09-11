Política

TSE admite amparo electoral contra partido chavista Motiva por no convocar a elección de candidatos

Agrupación forma parte de la alianza de partidos chavistas que promovió la diputada oficialista Pilar Cisneros, de cara a las elecciones de 2026

Por Lucía Astorga

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) admitió para estudio un recurso de amparo electoral contra el partido chavista Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva), por no convocar elecciones internas para escoger a su candidatura presidencial y a los aspirantes a diputaciones de cara a los comicios de 2026.








