Política

Delegados de partido chavista Motiva desafían a la cúpula y convocan elecciones internas

El Comité Ejecutivo Nacional y el Tribunal de Elecciones Interno de Motiva desconocieron la legitimidad de la convocatoria, a la que calificaron de “ilegal”.

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

El partido chavista Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva) atraviesa una fractura interna tras la decisión de un grupo de delegados nacionales de convocar por cuenta propia una Asamblea Nacional para definir las candidaturas a la presidencia y las diputadiles de cara a las elecciones de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MotivaCandidatos a diputadosAsamblea NacionalElecciones 2026Alianza chavista
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.