Delegados de partido chavista Motiva desafían a la cúpula y convocan elecciones internas

El partido chavista Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva) atraviesa una fractura interna tras la decisión de un grupo de delegados nacionales de convocar por cuenta propia una Asamblea Nacional para definir las candidaturas a la presidencia y las diputadiles de cara a las elecciones de 2026.

El Comité Ejecutivo Nacional y el Tribunal de Elecciones Interno de la agrupación desconocieron la legitimidad de la convocatoria, a la que calificaron de “ilegal”, y advirtieron que emprenderían acciones legales y administrativas contra sus promotores.

Lilliam Barrantes, delegada nacional de Motiva por Guanacaste, afirmó a La Nación que la convocatoria a la Asamblea Nacional surge ante la negativa de Roilan Mora, tesorero y coordinador general de la agrupación, de iniciar el proceso electoral interno.

La Nación solicitó a Roilan una entrevista para profundizar en la postura de la agrupación, pero señaló que “la situación generada por algunos delegados y personas externas, ya se está manejando en un proceso administrativo y legal por lo que no podemos brindar más detalles porque son parte del proceso de investigación”.

Motiva es uno de los dos partidos que se mantienen en la alianza chavista anunciada por la diputada oficialista Pilar Cisneros, que irá a las elecciones nacionales de 2026 con el Partido Pueblo Soberano (PPSO) su principal vehículo electoral.

La otra agrupación que integra el bloque es Creemos, pero esta no está inscrita para participar en los comicios del próximo año. Otros dos partidos abandonaron la alianza pocas semanas después de que fuera presentada oficialmente, estos son Esperanza y Libertad y Renacer Democrático (PRD).

Esperanza y Libertad convocó a su propia Asamblea Nacional para el 14 de setiembre, donde definirá la candidatura presidencial y las de diputados. Mientras que el PRD no está habilitado por el TSE para participar en la contienda.

Partido palanca

Según Barrantes, Mora les aseguró que Motiva era “un partido palanca”, pese a que inicialmente les había dicho que serían el grupo designado para representar al chavismo en las elecciones, rol que finalmente recayó en Pueblo Soberano.

“Yo le pregunto que palanca para qué y para quién. Obviamente no contesta, pero es lógico y normal por los acontecimientos pasados y los presentes que él solo estaba creando el partido para proteger a su hermano, este Royner Mora, quien fue electo candidato a diputado por el primer lugar de Puntarenas del Partido Pueblo Soberano (PPSO)”, dijo en conversación telefónica con este diario.

Afirmó que las acciones de Roilan Mora también buscan beneficiar al expresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) Osvaldo Artavia, quien encabezará la lista de candidatos de Limón por el PPSO.

La abogada aseguró que han actuado a derecho y que el artículo 59 del estatuto del partido permite que los mismos delegados convoquen una Asamblea Nacional, cuando así lo acuerda el 25% de la totalidad de los miembros.

Por ello, publicaron el pasado 5 de agosto en Diario Extra, una convocatoria a la Asamblea Naciona, para los días 20, 21, 27 y 28 de setiembre. El orden del día incluye la presentación y elección de candidatos a diputados, así como las postulaciones a la presidencia de la República y sus vicepresidencias.

La cúpula del partido se manifestó en contra de la convocatoria, mediante comunicados publicados los días 5 y 8 de agosto, en el perfil de Facebook de la agrupación.

La agrupación alega que la convocatoria a inscripciones se realizó sin la anuencia del Tribunal de Elecciones Internas. Igualmente aseguraron que este es el único órgano autorizado para dirigir estos procesos. “Esta acción constituye una usurpación de funciones y un irrespeto absoluto al marco reglamentario y legal que rige nuestro partido”, añade la nota de prensa.

El documento firmado por Juan Carlos Araya Villalobos y Stefanny Varela Fernández, presidente y secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, advirte sobre acciones legales y administrativas que serían tomadas contra “los involucrados internos y externos en esta situación”.

¿Qué dice el artículo 59?

La norma efectivamente señala que la convocatoria de Asamblea Nacional para escoger a delegados y las candidaturas a los puestos de elección popular, debe ser comunicada por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, también permite que las reuniones sean convocadas, “por el 25%, mínimo, de la composición de todos los integrantes de la asamblea respectiva”.

Barrantes aseguró que el movimiento disidente busca rescatar los principios con los que nació Motiva. “La mayoría de los asambleístas queremos acabar con la corrupción, acabar con los partidos políticos corruptos que utilizan al pueblo, y resultó que, al final, lo que nos estaban proponiendo era peor. Entonces, ¿de qué estábamos hablando?”, cuestionó.

La delegada enfatizó que quienes respaldan el llamado representan la postura del presidente Rodrigo Chaves y que su lucha está enfocada en evitar el uso de estructuras partidarias para beneficios personales o familiares. “Nosotros somos de la línea rodriguista, por eso estamos luchando y estamos luchando para erradicar la corrupción de los partidos políticos como instrumentos para tomar el poder y llevar a la familia al poder”, afirmó.

Ni coalición de hecho ni de derecho

Barrantes declaró que “jamás” se sometió a votación de los delegados nacionales la posibilidad de ir a las elecciones como parte de una coalición de hecho o de derecho.

Pilar Cisneros indicó a La Nación, el pasado 5 de julio, que las cinco agrupaciones conformarían una coalición de hecho, “porque todos trabajaremos juntos con un solo objetivo: ganar las elecciones con la mayor cantidad de diputados posible”.

La legisladora aclaró que “no será una coalición formal inscrita ante el TSE (Tribunal Supremo de Elecciones)”.

Las coaliciones son figuras definidas en el Código Electoral, por lo tanto, deben cumplir con requisitos específicos y seguir un procedimiento formal para ser inscritas ante el TSE, previo a la convocatoria a elecciones. El plazo venció el 31 de julio.

En ese momento, Cisneros mencionó que el acuerdo era que las agrupaciones podrían recomendar personas para postular a los puestos de diputados. “De los 5 partidos y sus sugerencias, dentro de los que cumplan requisitos, saldrá una sola nómina”, agregó.

Sin embargo, Barrantes rechazó que estos detalles hayan sido puestos en conocimiento de los integrantes de la Asamblea Nacional o que este órgano haya avalado dicha ruta.

La delegada guanacasteca aseguró que no existen acuerdos formales o un proceso interno que permita respaldar una aseveración de ese tipo. “Obviamente, de derecho no la iban a hacer porque entonces tendríamos derechos. Y ellos no querían que tuviéramos derechos, porque estaban acostumbrados a manejar las asambleas con el dedo”, señaló.

Designaciones sin fundamento

Según la delegada, el partido tampoco definió a las personas que impulsaría para ocupar las supuestas cuotas que le corresponderían a Motiva dentro de las papeletas de Pueblo Soberano, pese a que se les comunicó que dos mujeres designadas provenían del partido.

“Esos puestos no son de nosotros. Que ellas pertenecieran al partido es otra cosa, pero nunca autorizamos que fueran nuestras candidatas”, recalcó.

Agregó que la supuesta coalición con Pueblo Soberano no tiene sustento y que si bien apoyarán la candidatura presidencial de Laura Fernández, no harán lo mismo con los candidatos a diputados.

“Ahí hay gente de Liberación, de la Unidad, de todos lados, y tampoco ellos hicieron coalición con Pueblo Soberano. La mayoría de los asambleístas estuvimos hace mucho tiempo en ese partido, así que jamás votaríamos por sus diputados. Sí somos rodriguistas, sí votaríamos por doña Laura (Fernández), pero jamás por los diputados de ellos”,