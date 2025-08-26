Política

Alcalde de Barva renuncia al Partido Republicano y se pasa al chavismo

Jorge Acuña, alcalde de Barva, afirmó que su acercamiento al PPSO se dio gracias a la amistad con Francisco Gamboa

Por Arianna Villalobos Solís

El alcalde de Barva, Jorge Acuña, anunció, la noche de este lunes, su renuncia a la militancia en el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y su incorporación a la campaña de Laura Fernández, candidata a la presidencia por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).








PPSOPartido Republicano Social CristianoPRSCPueblo SoberanoAlcalde BarvaJorge Acuña
Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

