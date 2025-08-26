Alcalde de Barva renuncia al Partido Republicano y se pasa al chavismo

El alcalde de Barva, Jorge Acuña, anunció, la noche de este lunes, su renuncia a la militancia en el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y su incorporación a la campaña de Laura Fernández, candidata a la presidencia por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Acuña llevó a la Alcaldía en el 2020 y se reeligió en el 2024, con el PRSC, por lo que ya no podrá aspirar a reelegirse en el 2028.
Con esta decisión, el Republicano se queda sin alcaldes, pues antes también había renunciado Yeudy Ramírez Brenes, de Monteverde, para unirse también al chavismo.
El alcalde de Barva dijo que su acercamiento a este movimiento se dio gracias a la confianza y a la amistad de más de 17 años con Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia por el PPSO.
Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.
