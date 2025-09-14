Política

TSE dicta medida cautelar contra cúpula de partido chavista Motiva

La cúpula se enfrenta a un grupo de delegados que llamó a elegir candidaturas a la Presidencia y Asamblea Legislativa

Por Lucía Astorga

Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dictaron una medida cautelar contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del partido chavista Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva), tras los esfuerzos de ambos órganos por invalidar la convocatoria hecha por un grupo de delegados para celebrar una Asamblea Nacional y definir las candidaturas de cara a las elecciones de 2026.








