Editorial

Editorial: El Poder Judicial no puede prestarse a este nuevo juego del Ejecutivo

Transparencia no significa televisar cada palabra, sino informar qué se acordó, quién debe cumplirlo, en qué plazo y, sobre todo, con cuáles recursos

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Por La Nación
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Laura Fernández, presidenta electa
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Laura Fernández, presidenta de la República. (Fotocomposición: Archivo LN/Archivo)







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