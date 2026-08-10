Política

Orlando Aguirre responde a propuesta de diálogo de Laura Fernández: ‘Se coordina sin que nadie mande sobre nadie’

El presidente de la Corte Plena pide reglas claras, agenda previa y respeto a competencias constitucionales para que el diálogo rinda frutos

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Por Lucía Astorga
Los jerarcas del Poder Judicial y Laura Fernández se reunieron en casa presidencial. Laura Fernández, Orlando Aguirre, Patricia Solano, Carlo Díaz, Michael Soto, Fernando Castillo y Rodrigo Fernández.
Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, señaló las condiciones que deben rodear el diálogo entre los supremos poderes convocado por la mandataria Laura Fernández. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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