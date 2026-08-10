Política

Laura Fernández convocará a diálogo entre los tres poderes con reportes trimestrales de avances en seguridad

La iniciativa busca articular acciones conjuntas entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para enfrentar la inseguridad, con un mecanismo de seguimiento periódico

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Por Lucía Astorga
Laura Fernández, presidenta de la República, anunció una nueva convocatoria para que los supremos poderes dialoguen sobre el problema de inseguridad nacional.
Laura Fernández, presidenta de la República, anunció una nueva convocatoria para que los supremos poderes dialoguen sobre el problema de inseguridad nacional. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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