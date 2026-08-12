Política

Laura Fernández plantea a los presidentes de los supremos poderes un esquema de reunión similar al que usó Rodrigo Chaves con la contralora en 2024

Laura Fernández invitó a los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema a una reunión para definir metas y responsabilidades sobre seguridad

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Por Silvia Ureña Corrales
La presidenta Laura Fernández no convocó en sesiones extraordinarias el proyecto del Poder Judicial para agilizar los juicios penales.
Laura Fernández convocó a los jerarcas del Congreso y la Corte a una sesión para establecer metas, plazos y responsabilidades sobre seguridad. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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