Laura Fernández plantea a los presidentes de los supremos poderes un esquema de reunión similar al que usó Rodrigo Chaves con la contralora en 2024

Laura Fernández convocó a los jerarcas del Congreso y la Corte a una sesión para establecer metas, plazos y responsabilidades sobre seguridad.

La seguridad vuelve a colocar en una misma mesa a las máximas autoridades de los poderes de la República. En ese contexto, la presidenta Laura Fernández propuso una reunión de coordinación con los jerarcas de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia para establecer acciones frente a los problemas de seguridad que enfrenta Costa Rica.

Fernández invitó formalmente a Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, y a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a una sesión de trabajo el viernes 21 de agosto, a las 10 a. m., según un oficio fechado este martes 11 de agosto.

La cita sería transmitida en vivo, como ocurrió en la pasada Administración en un encuentro entre el expresidente Rodrigo Chaves y la contralora general, Marta Acosta.

La mandataria propuso como sede su despacho en Casa Presidencial, aunque dejó abierta la posibilidad de efectuar el encuentro en otro lugar y horario que resulten convenientes para los otros dos jerarcas.

El objetivo de la cita será establecer metas, plazos y responsabilidades de cada poder de la República para atender los desafíos del país en materia de seguridad, de acuerdo con la invitación enviada por Fernández.

La convocatoria formal se produjo después de que Fernández anunciara, durante la cadena nacional del domingo 9 de agosto, su intención de impulsar este encuentro. En el documento, la presidenta también hizo referencia a las manifestaciones de Jiménez y Aguirre sobre la importancia de retomar el diálogo entre los jerarcas de los supremos poderes.

Fernández plantea transmitir reunión en vivo

La presidenta también propuso que la reunión sea transmitida en vivo mediante las redes sociales de Casa Presidencial. La difusión podría extenderse a las plataformas de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, en caso de que sus jerarcas estén de acuerdo.

Presidencia justificó esa propuesta por el interés público relacionado con la seguridad y el acceso a la justicia. La transmisión permitiría al público seguir el encuentro entre los representantes de los tres poderes.

Rodrigo Chaves también pidió transmitir una reunión en 2024

La propuesta de abrir al público una reunión tiene un antecedente durante la administración de Rodrigo Chaves. En enero del 2024, el entonces mandatario solicitó que una conversación con la contralora general de la República, Marta Acosta, fuera transmitida en vivo.