Política

Ministerio de Hacienda reconsidera postura y libera ¢3.053 millones al Poder Judicial tras recurso de Orlando Aguirre

Los recursos, divididos en dos tractos de ¢1.526 millones, corresponden al 10% que el Ministerio había previsto retener en cada trimestre.

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Por Sebastián Sánchez
Olrando Aguirre, presidente de la Corte, impugnó actos administrativos que les imponen recortes, emitidos por Hacienda.
Olrando Aguirre, presidente de la Corte, había impugnado actos administrativos que les imponen recortes, emitidos por el Ministerio de Hacienda dirigido por Rodrigo Chaves. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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