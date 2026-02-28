Editorial

Editorial: Costa Rica y la lección de México: mirarse en el espejo antes de que sea tarde

Lo prioritario es una estrategia con visión integral. Eso implica blindar el país contra ingresos de drogas por costas y fronteras; reforzar la vigilancia aérea y el patrullaje conjunto con Estados Unidos, y poner a funcionar en puertos, sin más demora, los escáneres que impidan camuflar drogas en exportaciones legales

Por La Nación
En la imagen se muestra la frase "El señor mencho y sus gallos", alusiva al CJNG.
Este grafiti alusivo al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación apareció hace casi un año, en marzo de 2025, sobre la autopista General Cañas, en la entrada del barrio Las Luisas. (Marcelo Solano/Marcelo Solano)







