Diablo financió parte de su fuga con la pesca de ‘kilos mojados’

Desde el 28 de octubre del 2016, cuando completó la prisión preventiva de un expediente por dos homicidios, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, se convirtió en un fantasma para las autoridades. Hoy, tras casi una década de intentos fallidos, diferentes cuerpos policiales siguen sin dar con el paradero de uno de los delincuentes más buscados del país.

Este sujeto, oriundo de Cariari de Pococí, en Limón, de 41 años, padre de un adolescente de 19 años y dos niños de 11 y cinco, es señalado como presunto cabecilla de una red criminal dedicada al robo de ganado, tráfico de drogas, legitimación de capitales y homicidios, entre otros delitos.

Son múltiples los golpes que las autoridades policiales le han propinado a Diablo y a su estructura, y que lo han obligado a movilizarse por diversos puntos de la zona del Caribe y frontera norte. Una de las hipótesis más fuertes es que este limonense se esconde en territorio nicaragüense, en la Reserva Biológica Indio Maíz, limítrofe con el río San Juan.

“La información que tenemos es que está en esa zona bastante fronteriza, bastante difícil de acceder y por eso es que ha llevado alguna ventaja y dificultad de tenerlo”, reconoció el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien agregó que debido al territorio en el que se moviliza el prófugo de la justicia, “cuando se han verificado las informaciones no son del todo certeras.

Soto reiteró que el OIJ seguirá trabajando con las policías amigas, “yo espero que en algún momento logremos obtener un resultado positivo”.

Su poderío se ha debilitado tanto, que en la temporada de mayor asedio policial, tuvo que mandar a sus hombres a “pescar” droga en el mar, para poder financiar su fuga.

Golpe clave

Daniel Calderón, exdirector de la Fuerza Pública (renunció al cargo en mayo del 2023), explica un evento en la cacería de alias Diablo que se considera clave: la captura en Nicaragua, en marzo del 2021, de Danis Antonio Mendoza García, alias Bato, excuñado del fugitivo y responsable del brazo armado de la organización criminal.

Desde que la Policía supo del vínculo entre Diablo y Bato, y de las actividades que tenían en la frontera norte, “se le dieron golpes importantes a esa estructura en la zona de Sarapiquí y San Carlos. La caída de Bato en Nicaragua fue precisamente producto de toda esa presión”, recordó Calderón.

El intercambio de datos entre Fuerza Pública y OIJ y estos a su vez con las autoridades nicaragüenses, permitió el arresto de Bato y entonces “Diablo perdió parte de su red de protección y sus operaciones logísticas en Nicaragua; sin embargo, de alguna manera se las ha ingeniado para lograr mantenerse allá”.

Kilos mojados

Hay un punto en aguas del Atlántico conocido como Dos Aguas, donde confluyen corrientes marinas que arrastran basura y despojos que caen al mar, incluyendo paquetes de cocaína que lanzan o pierden los traficantes cuando son perseguidos o perciben que pueden ser detenidos.

Para la Policía, es de pleno conocimiento que miembros de grupos narco acuden a ese sitio y a otros a lo largo de las barras y la costa, para apropiarse de los pocos kilos que quedan a la deriva. A esa droga, de la que se apoderan los mafiosos, se le denomina policialmente como “kilos mojados”.

Una fuente relacionada con este caso explicó a La Nación que en algún momento de su permanencia en la clandestinidad, Diablo ha tenido que acudir a esta práctica para financiarse. “Esos pocos kilos los mandaba a Guápiles a los puntos de venta que domina”, explicó la fuente, quien solicitó mantener en reserva su identidad.

Red de protección y corrupción

Según Calderón, uno de los elementos que más ha dificultado la captura de Diablo es su red de infiltración en las fuerzas del orden. “Él tenía reclutados exoficiales de OIJ, y lo cierto es que entonces manejaba mucha información sobre las herramientas con las que contaba la policía para poder dar con su ubicación”, señaló el exjefe policial.

“¿Qué le permitía eso? Bueno, él conocía las técnicas de investigación que se utilizaban, no solamente para dar con la captura, sino que también para buscar pruebas y procesarlo. Y lo otro, que también fue un grave problema, es que él no solamente tenía reclutados exagentes de OIJ, sino que no se tenía certeza de cuánta gente tenía reclutada dentro de las fuerzas de policía”, agregó Calderón.

El exdirector de la Fuerza Pública reveló que, en su momento, también había un gran problema con oficiales de esa institución que posiblemente colaboraron con esa estructura.

Según información de inteligencia policial, se supo que el líder criminal llegó a tener vínculos con al menos un centenar de oficiales de diversos cuerpos de seguridad. Uno de esos casos, por ejemplo, fue la detención del jefe de la Policía de Tránsito de la Fortuna de San Carlos, quien, junto a otros tres oficiales, mantenían informada a la banda sobre los operativos en carretera y, aparentemente, utilizaban patrullas para transportar droga sin levantar sospechas.

Criminal debilitado

Contrario a la imagen de poderío que se ha construido alrededor de Diablo, tanto Calderón como Soto coinciden en que se trata de un delincuente cuya estructura ha sido severamente golpeada.

“Diablo ya no estaba en una posición sólida, fuerte, y más bien se había debilitado bastante y por esa debilidad que tiene su estructura criminal, tenía un perfil más bajo y se trataba de mantener fuera del radar de las autoridades”, explicó Calderón.

Michael Soto fue enfático al señalar que, si bien Diablo es un sujeto de alto perfil que ha generado muertes y violencia, “tenemos perfiles más altos ya detenidos”. El director interino del OIJ reconoció que Arias se volvió muy mediático y, en determinado momento, algunas personas usaban su alias para promocionarse y tomar control del territorio.

“No lo podríamos comparar con la gente del Cartel de Caribe Sur, porque estamos hablando de gente con una capacidad económica brutal, con enlaces internacionales, con una serie de circunstancias muy diferentes a las de este sujeto, que tiene un perfil un poquito más bajo”, aclaró Soto.

¿Vivo o muerto?

Fernando Montalbán, exjefe del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), plantea una hipótesis que ha cobrado fuerza con el paso de los años: “Lo que yo pienso es que más que estar muy bien protegido, una de las opciones es que el sujeto ya no esté con vida”.

Montalbán argumenta que la estrategia aplicada por el OIJ, más la recompensa de $500.000 que ofreció la DEA, “debería ser un incentivo importante para que ya se hubiera logrado hacer alguna cosa”. El exjefe del SERT considera extraño que después de tanto tiempo, no se haya concretado la captura.

“También me cuestiono el nivel intelectual que pueda tener este sujeto como para poder hacer todo lo que está haciendo; de tener todo el control que supuestamente tiene, mantenerse en fuga y seguir girando instrucciones después de que era una persona relativamente común y corriente”, reflexionó.

El exjefe policial señaló que “es complicado tener una red muy buena, muy eficiente, incluso de corrupción, como para mantenerlo siempre escondido y de bajo perfil, y que él pudiera estar cruzando la frontera y girando órdenes”.

La frontera porosa

La permanencia de Diablo en la zona fronteriza con Nicaragua, específicamente en el área de la reserva Indio Maíz y las barras del Caribe, representa un desafío para las autoridades costarricenses.

“Esa frontera le permitía con cierta facilidad entrar y salir, pero lo cierto es que la mayor parte del tiempo las investigaciones lo que reflejaban es que él se mantenía fuera”, explicó Calderón, quien añadió que había “información bastante confiable que confirmaba la presencia de él en esa zona de las barras y que se movía ahí con gente que le ayudaba, eran botes para pasar de un lado a otro”.

La complejidad se agrava por las dificultades de cooperación con Nicaragua, donde el intercambio de información no es tan fluido como con otras naciones.

Pese a las dificultades, Michael Soto confirmó que el OIJ mantiene sus esfuerzos. “Le pedimos apoyo a DEA, en realidad se le había pedido hace algunos años atrás y nos ayudaron con el tema de la recompensa y algunas otras estrategias. Se sigue trabajando, evidentemente no puedo dar detalles profundos, pero se va a seguir intentando este año”, aseguró.