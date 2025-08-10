Editorial

Editorial: El narcotráfico nos está arrebatando las libertades

El 31 de julio, dos hombres en moto siguieron a nuestros reporteros durante una cobertura en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Reafirmamos nuestro compromiso de no callar ante la poco efectiva estrategia del Ministerio de Seguridad para contener la penetración del narco por mares y fronteras y su dominio en calles y barrios

Por La Nación

La creciente penetración de narcotraficantes nos está arrebatando las libertades que durante décadas dimos por sentadas. Cuando un barrio se ve obligado a aparentar que no ve a quienes distribuyen droga, cuando hombres armados disparan al suelo o al aire para intimidar o demostrar quién manda, o cuando periodistas son señalados o fotografiados mientras cubren casos vinculados al crimen organizado en esas zonas, es porque el narco se ha empoderado. A eso hemos llegado en Costa Rica.








