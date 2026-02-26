La narconómina del Mencho: policías, sobornos, maquinitas... todo contabilizado

Papeles atribuidos al Mencho revelan cómo operaba la estructura del CJNG en Jalisco, con pagos a policías, militares, halcones y operadores, además de ingresos por droga y maquinitas en varios municipios.

Una narconómina atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, expuso ingresos millonarios, pagos a policías, militares y gastos operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en varios municipios de Jalisco.

Los registros fueron hallados en una cabaña donde se refugiaba el líder criminal. Los documentos detallan ganancias por venta de droga, sobornos y sueldos de halcones y sicarios, detalles obtenidos por El Universal.

Registros contables con ingresos y sobornos

Los reportes, elaborados a mano y en computadora, describen el control del grupo en Tapalpa y localidades cercanas. También mencionan Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistlán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán.

La documentación incluye aportaciones de jefes de plaza, pagos a la Fiscalía General de la República de México, militares, policía municipal y hackers. Además, consigna gastos en comidas, ayudas a la población, gasolina y renta de inmuebles.

La información registra ingresos por venta de cristal, marihuana, fentanilo y droga introducida en cárceles.

Hoja fechada el 1 de diciembre de 2025

Entre los documentos destaca una hoja fechada el 1 de diciembre de 2025. Allí se anotó un gasto de $17.449 atribuido a Hugo César Macías Ureña, alias el Tuli, operador financiero del grupo.

Macías murió en Autlán de Navarro durante un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional el domingo 22 de febrero.

En los registros también aparecen Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias el Sapo; Luis Miguel Pelayo, alias el Meño; Francisco Javier Gudiño Haro, alias la Gallina; y Jesús Ambriz Cano, alias el Yogurt. Cada uno figura con montos distintos.

Otro documento de diciembre de 2025 detalla gastos como “más de $37.800 pago GN Mich Picten”, “$4.360 GN Autlán” y “$1.163 Guachito pasa datos”.

En una lista titulada “gastos en dólares”, el grupo registró $2.000.000 para Mono Flako, $600.000 en “regalos de nietos” y $98.000 para la alias Güereja.

Ganancias por droga y ‘maquinitas’

Según los registros, en diciembre de 2025 el grupo obtuvo más de 8 millones de pesos, es decir, más de $465 mil por venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. También reportó ingresos por la operación de máquinas tragamonedas en Tapalpa.

Ese mismo mes, mantener la estructura criminal en ese municipio costó $80.749. Dentro de esos gastos figura un pago a la policía de Tapalpa. El documento no precisa destinatarios.

Estructura operativa

Los registros semanales señalan que en Tapalpa operaban entre 30 y 32 halcones. El grupo también pagaba a 26 pistoleros, identificados como “muchachos de choke”.

Los gastos incluían gasolina, renta de una base para vigilancia, oficina para el grupo armado, despensas, reparaciones mecánicas y gastos generales.

Pagos en municipios vecinos

La documentación también menciona pagos a policías de Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán, municipios vecinos de Tapalpa.

