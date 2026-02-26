El Mundo

La narconómina del Mencho: policías, sobornos, maquinitas... todo contabilizado

Documentos atribuidos al Mencho detallan pagos a policías, a la Guardia Nacional y a operadores criminales, además de ingresos millonarios por droga. Conozca las cifras que aparecen en los registros

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El Mencho fue líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y figura clave del narcotráfico internacional.
Papeles atribuidos al Mencho revelan cómo operaba la estructura del CJNG en Jalisco, con pagos a policías, militares, halcones y operadores, además de ingresos por droga y maquinitas en varios municipios. (AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State/AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEl MenchoMéxicoJalisco Nueva Gneración
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.