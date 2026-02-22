¿Hay vínculos de ‘El Mencho’, el abatido líder de uno de los cárteles más poderosos de México, con Costa Rica?

Antes del anuncio oficial sobre la muerte de 'El Mencho', grupos armados incendiaron automóviles y camiones para bloquear varias vías en Jalisco como reacción a un operativo federal en la zona.

El Ejército de México confirmó este domingo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo en el estado de Jalisco. El capo, de 59 años, figuraba entre los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

En Costa Rica, el nombre del líder del CJNG surgió a inicios de marzo del 2025 tras la aparición de un grafiti en San José. La frase se ubicó en una barra divisora de la autopista General Cañas, en la entrada al barrio Las Luisas, sentido San José-Alajuela, cerca del Parque Metropolitano La Sabana.

El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, informó sobre el hallazgo el miércoles 5 de marzo. El grafiti incluía la frase “El señor Mencho y sus gallos”.

El jefe policial explicó que la frase hacía referencia a Oseguera Cervantes, conocido también como El señor de los gallos.

El grafiti alusivo al CJNG fue hallado sobre la autopista General Cañas, en la entrada del barrio Las Luisas. (Marcelo Solano/Marcelo Solano)

Solano recordó en ese momento que hace dos años detectaron un grafiti vinculado con el Cártel de Sinaloa en el barrio Sinaí de Montes de Oca. En ese momento lo consideraron un hecho aislado.

Días después de los hechos, el 10 de marzo de 2025, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que no existía presencia física permanente de carteles mexicanos en Costa Rica; el jerarca dio las declaraciones en el programa Nuestra Voz.

Operativo en el que falleció ‘El Mencho’

Según un comunicado oficial del ejército, Oseguera resultó herido este domingo 22 de febrero en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en el oeste de México. Murió durante su traslado vía aérea hacia Ciudad de México.

El Ejército indicó que la operación contó con trabajos de inteligencia militar central y con información complementaria aportada por autoridades estadounidenses.

Horas antes del anuncio oficial, sujetos armados bloquearon varias vías en Jalisco. Los cierres incluyeron automóviles y camiones incendiados. Las acciones respondieron a un operativo federal en la región.

En el operativo murieron siete presuntos delincuentes y tres militares sufrieron heridas. Las autoridades detuvieron a dos integrantes del CJNG y decomisaron armamento variado, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

El líder del CJNG murió tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco, en un operativo que dejó siete presuntos delincuentes fallecidos y tres militares heridos. (ULISES RUIZ/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.