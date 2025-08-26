Editorial

Editorial: Alerta: en Costa Rica avanza la ‘narcodeforestación’

La pista clandestina para aparente uso de avionetas del narco en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, representa el colmo de la desprotección ambiental y jurídica. Nuestros parques nacionales y áreas protegidas no pueden transformarse en corredores o bodegas de traficantes

EscucharEscuchar
Por La Nación
Imagen captada con un dron por un equipo de 'La Nación' evidencia la destrucción de bosques y humedales en Gandoca-Manzanillo, cerca de la desembocadura del río
Esta imagen, captada con un dron por un equipo de 'La Nación', evidencia la destrucción de bosques y humedales en Gandoca-Manzanillo, para construir una aparente pista clandestina de aterrizaje. (La Nación/Fotógrafos de La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialnarcodeforestaciónpista clandestina en Refugio de Vida Silvestre Gandoca-ManzanilloRefugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillobosques taladostalahumedalesbosquesparques nacionalesáreas protegidas
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.