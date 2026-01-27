Editorial

Editorial: ¿Confiaría sus hijos a la escuela pública? La reveladora pregunta del ‘Antidebate’

En 2022, había 93.000 estudiantes formándose en escuelas y colegios de pago, y el año pasado, ese número subió a 111.000. Si la brecha entre educación pública y privada se amplía, Costa Rica consolidará un sistema educativo de dos velocidades

Por La Nación
31\05\24 Alajuela, Guacima, Escuela María Vargas Rodríguez, Nutrición en el comedor escolar. Foto: Jorge Navarro para La Nación
Muchos menores en condición de pobreza aprovechan el servicio de comedores escolares que se ofrece en las escuelas públicas. (Jorge Navarro para La Nación)







