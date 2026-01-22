¿Candidatos matricularían a sus hijos en la escuela en la que votan? Estas son sus respuestas en el Antidebate TD Más

Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles participaron en El Antidebate de TD Más.

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA) conversaron distendidamente durante “El Antidebate” de TD Más. En el encuentro se refirieron a si enviarían a sus hijos a la escuela en la que les toca votar, la pregunta la planteó el candidato Hidalgo.

Claudia Dobles contó que a ella le toca emitir su voto en la escuela Carlos Sanabria, en Pavas y que hace cuatro años el centro estaba siendo intervenido.

“En las últimas votaciones la escuela estaba en remodelación, había que hacer bastante intervención y habían pasado a los estudiantes a una estructura que no tenía las condiciones adecuadas. No tiene las condiciones adecuadas, creo que esa y muchas infraestructuras están en condiciones indignas para que los estudiantes vayan y tengan un aprendizaje adecuado”, dijo Dobles.

La candidata afirmó que hay estructuras que se están cayendo. El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que el curso lectivo terminó con 872 órdenes sanitarias en sus centros educativos, de ellas, 101 son de atención urgente.

Ariel Robles comentó que si bien no tiene hijos, sí es tío y que los niños sí van a esa escuela, pues él viene de un sector social que debe asistir a las opciones educativas disponibles.

“Para mucha gente no es opción”, comentó Robles.

¿Inscribirían a sus hijos en la escuela donde votan? Candidatos reflexionaron sobre la educación pública

Por su parte, Álvaro Ramos contó que él vota en la escuela Juan 23, en San Antonio de Escazú.

Él afirmó que sus hijas acuden a educación privada.

“Tengo tres escuelas públicas cerca y uno dice: ¿Por qué no me siento tomando esa decisión? Entonces eso me me mueve a decir que hay que hacer todo lo posible para ser como otros países donde a nadie se le ocurre, salvo una situación muy especial, considerar otra cosa que la educación pública (...)“, aseguró.