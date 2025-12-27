¿Qué plantean los 20 candidatos para solucionar la crisis de educación en Costa Rica?

La educación es uno de los sectores más golpeados en los últimos años y que requieren acciones más concretas y urgentes, según el Décimo Informe Estado de la Educación.

La crisis educativa ha llegado a niveles alarmantes, por lo que fue una de los aspectos clave en las 18 entrevistas que realizó La Nación a los candidatos presidenciales.

Acá presentamos las propuestas de los aspirantes a la Presidencia y, en el caso de Laura Fernández y Fabricio Alvarado, quienes se negaron a conversar con este medio, presentamos lo que dicen sus programas de gobierno.

Walter Hernández Juárez (Partido Justicia Social Costarricense)

Walter Hernández, candidato del Partido Justicia Social Costarricense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La propuesta de Hernández es decretar desde la Presidencia de la República una declaratoria de emergencia en educación.

“Hay que fomentar la lectura, tenemos que revisar el currículum de estudio porque se están dejando de lado cosas muy importantes. Tenemos que diseñar programas que nos permitan visualizar cuál es el joven que se va a graduar en el 2045″, dijo el candidato. Adicionalmente, Hernández aseguró que se debe fomentar la educación financiera, educación sexual, historia, instrucción cívica y manejar un idioma desde preescolar.

El candidato aseguró que su propuesta incluye un proyecto desde el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), mediante la incorporación de maestros jubilados, para diseñar un paquete básico con el fin de reforzar sin ningún costo a todas estas personas que se han graduado en los últimos años, y que lo necesitan por su trabajo y estudio.

Respecto al porcentaje para educación establecido en la Constitución Política, Hernández aseguró que trataría de cumplir a rajatabla con este 8% del producto interno bruto (PIB), porque lo considera un deber. “Vamos a hacer lo imposible para encontrar la forma de cumplir con ese 8%. Cada año de gobierno vamos a incrementar un 0,5% la inversión en educación“, afirmó.

Agregó que ministerios como el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, así como instituciones autónomas y municipalidades, contribuyan a disminuir la desigualdad educativa, así como incorporar a la empresa privada.

Luz Mary Alpízar Loaiza (Partido Progreso Social Democrático)

Luz Mary Alpízar, candidata del Partido Progreso Social Democrático. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La diputada y candidata presidencial asegura que su principal exigencia sería una “currícula” relevante, orientada en recuperar aprendizajes básicos, como lectura y pensamiento crítico, a través de campañas nacionales y clubes de lectura.

“Nuestro capítulo de educación es el más fuerte, el más extenso en nuestro plan de gobierno, porque también valora cómo se siente el docente. El ministro de Educación debe ser un conocedor del sistema, comprometido con la dignidad del docente, la infraestructura segura y el acompañamiento psicosocial en los centros”, expresó Alpízar.

Para la candidata, la ruta para cumplir con el financiamiento en educación debe ser progresiva, ligada a la evaluación de los resultados y a una mejor planificación de metas educativas, perfiles profesionales y apoyo psicosocial.

Como vía para resolver la desigualdad, Alpízar asegura que esa “currícula” relevante debe priorizar calidad.

Boris Molina Acevedo (Partido Unión Costarricense Democrática)

Boris Molina, candidato presidencial del Partido Unión Costarricense Democrática. (José Cordero/La Nación)

En criterio de Boris Molina, hay que quitarles el poder a los políticos y empoderar más al Consejo Superior de Educación, escogido con un nivel técnico superior al actual, para que pueda dictar cuáles son las causas de la situación actual y lo que se debe hacer en materia educativa.

“En el plano político, en representación del ministro, que cumpla un papel de facilitador o fiscalizador, pero no que tome las decisiones trascendentales, porque muchas veces no está capacitado para eso”, indicó el candidato presidencial.i

En cuanto al porcentaje para educación, Molina no comparte la visión de dedicarle un 8% del PIB, sino que cree que se deben emular países como Singapur, con apenas un 3,2% del PIB, “y son el país más educado del mundo”.

“Debemos seguir hacia un ejercicio más eficiente de la gestión pública y no estar pensando en que tenemos que aumentar los presupuestos”, puntualizó.

Sobre la brecha educativa, Molina considera que se debe a que un 30% de las escuelas son unidocentes y 6 de cada 10 no reciben inglés.

“Creo que debemos volver al éxito que tuvimos en los 70, cuando se dio el ensanchamiento de la clase media para que tuviera acceso a educación, vivienda y una mejor economía. El estudiante era el centro, pero hoy lo convertimos en un medio nada más. Tenemos que dinamizar la economía para que haya más producción, mayor riqueza y una mejor educación”, dijo.

Natalia Díaz Quintana (Partido Unidos Podemos)

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos. (John Durán/La Nación)

Según la propuesta de la exministra Natalia Díaz, es necesario revisar las cargas administrativas que tienen los docentes y darles apoyo en el respeto que deben recibir los profesores.

“Los niños tienen que respetar a la autoridad y a los profesores. Eso es vital. Tenemos que tomar conciencia de que, si bien es cierto, hay que proteger el interés superior de los menores, también tenemos que hacer un balance en que el profesor está ahí para enseñar y disciplinar”, declaró.

Díaz alegó que el problema está en la formación, los principios, valores y el seguimiento al estudiante, en su casa.

La exjerarca de Presidencia cree imposible llegar al 8% del PIB en educación, por lo que aseguró que se centraría en utilizar los recursos existentes de forma más eficiente.

“Si es el 5,3%, más o menos que se da hoy, utilizo eso y cambio la visión con lo que tengo. No necesariamente es un tema de inyectar por inyectar más recursos. Hay que saber con qué objetivo y qué voy a cambiar, antes de pedir más plata”, dijo.

La candidata aseguró que es fundamental incrementar los recursos para la educación en primera infancia, que es donde ella cree que está el problema actualmente.

Para enfrentar la brecha educativa, la solución de Díaz está en la conectividad y la tecnología, no solo como una herramienta para que los niños y jóvenes aprendan, sino que se conviertan en “creadores de soluciones tecnológicas”.

“La mayoría de niños y jóvenes usan el teléfono para jugar, no para aprender. Hay recursos, hay que insistir en eso. El plan de telecomunicaciones hay que ejecutarlo para ayer y resolver cualquier problema que haya entre instituciones”, indicó.

Fernando Zamora Castellanos (Partido Nueva Generación)

Fernando Zamora, candidato del partido Nueva Generación. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Fernando Zamora propone cuatro ejes para la crisis de educación. Primero, fortalecer el sistema de evaluación y la orientación vocacional de los estudiantes.

“También hay que mejorar las condiciones del docente, eliminar las labores que lo desenfocan de la formación académica”, dijo.

El candidato advirtió de que no buscaría alcanzar el porcentaje para educación aumentando impuestos, sino decretando emergencia en educación, para redirigir recursos subutilizados en otras áreas de la administración y mediante alianzas público privadas para atender infraestructura educativa.

En cuanto a la brecha, adelantó que atendería la de conectividad, por una parte; y por otra, el quehacer de entidades como el INA, en asociación con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y las universidades, “pioneras en investigación científica y tecnológica”.

“El INA puede, por ejemplo, implementar programas junto con el MEP, de idiomas virtuales, mecanismo de acortamiento de la brecha”, indicó.

Marco Rodríguez Badilla (Partido Esperanza y Libertad)

Marco Rodríguez Padilla es el candidato del partido Esperanza y Libertad. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Al igual que otros candidatos, Rodríguez quitaría las cargas administrativas a docentes y directores, para que se dediquen a enseñar, así como mejorar las condiciones de las aulas, fortaleciendo la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP.

“Las juntas educativas deben comprender que ellos tienen que formarse, desconocen absolutamente qué es la contratación pública, ni siquiera pueden ejecutar el poco dinero que les dan y entonces los afectados son los estudiantes”, manifestó.

El candidato aseguró que él cree en dar el 8% del PIB a la educación, incrementando paulatinamente la inversión. “Es mi compromiso de corto plazo”, apuntó.

Para afrontar la brecha, señaló que primero hay que hacer un diagnóstico de los centros en situación crítica, luego tomar decisiones para que cumplan con la malla curricular básica y finalmente priorizar las carreras técnicas, con las capacidades duales.

David Hernández Brenes (Partido de la Clase Trabajadora)

David Hernández Brenes, candidato del Partido de la Clase Trabajadora. (Alonso Tenorio/La Nación)

El candidato del PT asegura que los resultados en educación se deben a una total desmotivación del estudiantado, por lo que aseguró que una de las medidas centrales es empoderarlo, abriendo espacios para que tengan voz y voto, poder de decisión sobre lo que se les enseña: cómo y para qué.

“No se escucha a los profesores y profesoras, no se escucha a los estudiantes y no se escucha a los padres y madres de familia”, criticó Hernández.

El candidato asegura que lo primero es trabajar para cumplir con el mandato constitucional de la inversión en educación. Incluso, propuso que para educación sea un 10% del PIB y un 2% adicional para la educación superior.

Para la desigualdad, Hernández propone una transformación del MEP, tener redes en los colegios y que los jóvenes puedan tener toda la información que hoy es limitada.

Ana Virginia Calzada Miranda (Centro Democrático y Social)

La exmagistrada Ana Virginia Calzada es la candidata del partido Centro Democrático y Social. (José Cordero/La Nación)

Calzada propone, primero, analizar la nivelación de los estudiantes, para lograr menos deserción escolar. A la par de eso, implementar un sistema de trazabilidad, mediante un expediente digital para analizar cómo completa cada estudiante sus etapas escolares.

“En conjunto con las otras instituciones del Estado vamos a dar seguimiento a cada uno de ellos, sobre todo en las zonas que denominamos zonas calientes“, agregó.

La candidata cree fundamental cumplir el 8% del PIB como inversión en educación, aunque reconoce que será poco a poco. Asimismo, dijo, urge capacitar a los menores para sacarlos del crimen organizado, que tengan un empleo y una vida digna.

“Poco a poco, poniendo recursos en el Ministerio de Educación, recursos que están en otros lados, impuestos con destino específico que también están creados para la educación, para que vuelvan donde tienen que estar”, declaró.

Su solución a la brecha se daría con buena conectividad, así como escuelas seguras y bien estructuradas, pues hay casi 1.000 centros con órdenes sanitarias por atender.

Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana)

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana. (José Cordero/La Nación)

Claudia Dobles considera que es necesario un acuerdo nacional para la educación, para tomar acciones contundentes, incluyendo un incremento progresivo del presupuesto educativo, sobre todo en algunos programas sociales que permitan frenar la disminución en la matrícula.

La candidata agregó que es urgente digitalizar todo el sistema para quitar duplicidades, generar eficiencias, bajar burocracia y mejorar la gestión desde el aula.

“Planteamos una reforma para sacar la parte de validación, monitoreo y docente del MEP, mediante una reforma legal”, explicó Dobles.

Según su plan, para alcanzar el 8% del PIB, aumentaría ¢600.000 millones cada año, en un periodo de cuatro años, así como enfocar la inversión en comedores, transportes y becas Avancemos.

A través de esa inversión, buscaría cerrar la brecha educativa, principalmente en conectividad, además de la ejecución de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

Fabricio Alvarado Muñoz (Partido Nueva República)*

Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República, se negó a dar entrevista a "La Nación". (Asamblea Legislativa /La Nación)

*En el caso de Fabricio Alvarado, quien rechazó dar una entrevista a La Nación, sus propuestas se toman del plan de gobierno.

Se debe reestructurar el proceso educativo, priorizando el modelo pedagógico STEM, con desarrollo de profesiones no convencionales, relacionadas con nuevas tecnologías.

Sobre la inversión educativa, plantean consolidar una distribución equitativa y eficiente de los recursos, incluyendo al INA, así como la promoción en el sistema de becas para carreras de innovación, eficiencia y empleabilidad en sectores privado y público.

Su plan para resolver la desigualdad, plantea el acceso a la conectividad digital de bajo costo en todo el país, y la creación de centros comunitarios de alta tecnología para implementar ciberaprendizaje, así como programas especializados en las costas, la zona norte y la zona sur, con énfasis en turismo, bilingüismo, tecnología, agroindustria y desarrollo sostenible.

Ronny Castillo González (Partido Aquí Costa Rica Manda)

Ronny Castillo González, del partido Aquí Costa Rica Manda. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

El candidato de ACRM asegura que se debe volver a las pruebas Faro, así como hacer una reforma curricular total, sobre todo en primaria, para apoyar con habilidades para la vida desde las primeras etapas.

“Es muy importante apoyar la educación dual y técnica. Respecto a las personas ya grandes, es muy importante apoyarlas con educación técnica, para buscar un oficio rápido y alinear las necesidades del sector privado con la oferta educativa”, dijo.

Castillo reconoció la urgencia de aumentar la inversión en educación, pero, a su criterio, el 8% del PIB es un porcentaje alto, por lo que cree que es importante trabajar en la eficiencia del presupuesto, pues hay economías que invierten menos y “les va muy bien”.

Para resolver la desigualdad educativa, el candidato apuesta por trabajar desde la infraestructura, integralmente, no solo lo curricular. “Hay muchas escuelas que son unidocentes en esta condición y hay que ver cómo les damos un poquito más de apoyo en este sentido“, agregó.

Eliécer Feinzaig Mintz (Partido Liberal Progresista)

Eliécer Feinzaig, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP). (John Durán/La Nación)

Eliécer Feinzaig culpa al gobierno actual por la situación crítica, por lo que considera urgente aumentar los recursos del sector, aunque considera que no se puede llegar al 8% del PIB.

“Están los recursos, pero a cambio se va a exigir evaluación de maestros y profesores. Vamos a plantear una reforma integral de los programas educativos. No podemos seguir enseñándoles a los jóvenes lo que se les enseñaba hace 15 o 20 años cuando el mundo ha cambiado tanto y tan rápido”, agregó.

El diputado afirmó que es un error tener un porcentaje fijo en la Constitución, solo por gastar dinero. Dijo que sí cree en aumentar la inversión, pero priorizando como un gasto clave que hacer sobre otros que se deben recortar.

Para enfrentar la desigualdad, Feinzaig considera que los grupos deben ser más pequeños, para dar mejor atención a los estudiantes, e incrementar las horas de clase y no solo tres horas al día.

Laura Fernández Delgado (Partido Pueblo Soberano)*

Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), rechazó responder a este medio. (La Nación/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO)/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO))

*En el caso de Laura Fernández, quien rechazó dar una entrevista a La Nación, sus propuestas se toman del plan de gobierno.

Su propuesta es modernizar el sistema educativo, mediante el desarrollo inclusivo, la innovación, la competitividad y la descentralización, para desarrollar habilidades y capacidades que preparen a la población para desafíos presentes y futuros.

“Ampliar programas de alimentación, becas y transporte, promover carreras STEAM, crear 10 colegios científicos nuevos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), impulsar el aprendizaje del inglés desde preescolar, implementar un plan de reconversión a la educación técnica dual y fortalecer la formación docente”, dice el plan de gobierno.

La propuesta de Fernández no plantea alcanzar el 8% del PIB establecido por la Constitución. En cuanto a desigualdad, alega que debe usarse un plan en zonas rurales, costeras e indígenas, con base en indicadores de rezago y vulnerabilidad, para priorizar inversión en infraestructura, conectividad, equipamiento y mantenimiento.

José Aguilar Berrocal (Partido Avanza)

José Aguilar Berrocal, candidato presidencial del partido Avanza. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

José Aguilar apuesta por decretar emergencia nacional en educación, para dar todo el respaldo administrativo, involucrando al Ejecutivo, Legislativo, la empresa privada, las iglesias y la academia. El candidato plantea pedir acompañamiento técnico a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Aguilar aseguró que fundamenta el plan en una plataforma tecnológica, con medidas correctivas basadas en datos. “Vamos a tener que hacer una cruzada nacional de lectoescritura, involucrando maestros, pensionados, universidades y el INA. Hay que hacer un esfuerzo nacional de bilingüismo, particularmente en zonas rurales y costeras”, apuntó.

El candidato de Avanza cree que el porcentaje de inversión educativa depende de la situación macroeconómica, pues para él la prioridad será afrontar la crisis de seguridad, y luego educación.

En relación con la desigualdad, Aguilar dijo que es un conflicto burocrático relacionado con la “mala coordinación que ha habido por culpa del MEP, porque la gente incorrectamente culpa a Sutel y Fonatel, y la culpa es del MEP”.

Claudio Alpízar Otoya (Partido Esperanza Nacional)

Claudio Alpízar, candidato del partido Esperanza Nacional. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Claudio Alpízar cree que el ministro de Educación debe conocer de primera mano los problemas de la educación, y no un tecnócrata externo. A ese jerarca, le pediría liberar a los docentes de las cargas administrativas, para concentrarse en el aula, recuperar la educación cívica y alinear el sistema con metas claras, retomando las pruebas PISA para 2028.

El candidato asegura que, más que fijarse en el porcentaje establecido por la Constitución, hay que promover el crecimiento del PIB para que un 6% o un 7% signifiquen más recursos que el 8% de una economía pequeña.

Para luchar contra la desigualdad, Alpízar propone un programa llamado Red Aprenda, para cerrar la brecha digital con Internet de alta calidad en todo el país, financiado con el canon ya recaudado a empresas de telecomunicaciones.

“El Estado debe garantizar laboratorios, dispositivos y conectividad, sobre todo en zonas rurales y costeras, donde hoy se reproduce la desigualdad educativa“, planteó.

Álvaro Ramos Chaves (Partido Liberación Nacional)

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN). (John Durán/La Nación)

El candidato liberacionista comparte las medidas propuestas por el Programa Estado de la Nación, como sacar el Consejo Superior de Educación del MEP y tener algo más independiente.

Propone atacar el hambre, la falta de transporte y de becas de los estudiantes, así como el fortalecimiento de los colegios científicos, experimentales bilingües y técnicos profesionales, con experiencias ya existentes en el país, para elevar la calidad de la educación, multiplicar esas experiencias.

“El Estado de la Educación calcula que recuperar el 8% del PIB en la inversión tardará entre 11 y x18 años, depende de cuán rápido se haga. Mi compromiso es que, al menos durante mis cuatro años, nos acerquemos a esa meta, porque se requieren al menos tres administraciones para lograrlo“, expresó Ramos.

Esa misma inversión sería la herramienta para atacar la desigualdad, al tiempo que se recuperen las alianzas público privadas, como la que había con la Fundación Omar Dengo.

Douglas Caamaño Quirós (Partido Alianza Costa Rica Primero)

Douglas Caamaño es el candidato presidencial del Partido Alianza Costa Rica Primero. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Douglas Caamaño cerraría la DIE, porque dice que no sirve para nada, porque pasó de tener 60 a 800 órdenes sanitarias en cuatro años. Su ministro de este ramo tendría un enfoque directo sobre infraestructura, y sobre los programas de estudio rezagados. “Esta administración no hizo nada con los programas, hay que empoderar a los docentes”, dijo.

Respecto al porcentaje fijado por norma constitucional, cree que hay una falta de ejecución de la inversión actual, por lo que adelantó que se va a ejecutar, programar y dar trazabilidad a lo que ya se invierte.

Sobre la desigualdad, adujo que solo “hay que tener voluntad” para hacer las cosas, por lo que apunta a transformar colegios normales en centros enfocados en educación STEM, solo dándoles acceso a estándares internacionales.

“Hay cientos de computadoras guardadas en una bodega que no se utilizaron en esta administración, no hay un programa. Pero sí nos preocupamos por cómo va el estudiante peinado y si lleva aretes o lo que sea“, fustigó.

Luis Amador Jiménez (Partido Integración Nacional)

Luis Amador es el candidato del Partido Integración Nacional (PIN). (JOHN DURAN/John Durán)

El exjerarca de Obras Públicas y Transportes dice que su ministro de Educación tendría tres labores: reforma curricular, bilingüismo y garantizar una educación comparable con India y Brasil, así como tener pruebas que permitan la medición constante de estudiantes y profesores.

Para Amador, alcanzar el 8% podría salir del apoyo de la empresa privada al sistema educativo, canalizándolo en educación dirigida al bilingüismo, así como alianzas en que las empresas identifiquen oportunidades de negocios y desarrollo con las universidades, mediante proyectos de investigación y trabajo con estudiantes.

El candidato asegura que el esquema de zona franca en cantones rurales serviría para combatir la desigualdad educativa, con las empresas invirtiendo socialmente.

Ariel Robles Barrantes (Partido Frente Amplio)

Ariel Robles es el candidato de Frente Amplio (FA). (Alonso Tenorio/Atenorio)

El candidato frenteamplista asegura que un ministro de Educación debe tener experiencia de docente, y le exigiría aumentar, cada año, un 0,38% del PIB en educación para llegar a lo establecido en la Constitución.

Robles dice que con esos recursos, se invertiría en 60.000 becas a alumnos con necesidades y garantizar un sistema universal de alimentación a estudiantes, además de revertir 100 órdenes sanitarias por año, para atender los centros en condiciones terribles.

En el ámbito curricular, considera que debe actualizarse el sistema, porque desde 2017 no se toca, mientras que las empresas buscan capacidad de pensamiento crítico, toma de decisiones, resolución de problemas y trabajo en equipo.

Juan Carlos Hidalgo Bogantes (Partido Unidad Social Cristiana)

Juan Carlos Hidalgo es el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). (Alonso Tenorio/Atenorio)

El candidato del PUSC asegura que lo primero es enseñar a los niños a leer y escribir, donde hay una gran deficiencia. También promete una reforma educativa, bien calibrada, porque dijo que “no se puede tener educación de calidad si los docentes no tienen calidad”.

También considera que es urgente liberar la carga administrativa de los educadores y permitir que se concentren en la enseñanza. También, Hidalgo prometió revertir los recortes en inversión educativa de este gobierno, aunque no comparte que con llegar al 8% del PIB en educación se logre un sistema eficiente y de calidad.

“Mi enfoque no es aumentar ese gasto, porque sí. Si va a aumentar es porque va condicionado a que va a haber métrica de calidad“, declaró.

Sobre la desigualdad, Hidalgo explicó que es difícil que los estudiantes reciban toda la malla curricular si tienen clases en un galerón. El candidato plantea que invertir los fondos de pensiones en infraestructura educativa, y mediante alianzas público privadas, permitiría la construcción de centros educativos bajo modelo de leasing.