El lugar de residencia define las oportunidades laborales y educativas de los jóvenes, alerta OCDE

Resultados del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Tener y no tener: cómo superar la brecha de oportunidades”

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un joven con su cabeza sobre el escritorio denotando frustración
Un informe de la OCDE revela qué factor afecta negativamente la transición de los jóvenes al mundo laboral, especialmente las mujeres. (Shutterstock/Shutterstock)







