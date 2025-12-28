Editorial

Editorial: Comercio exterior en 2025: lo alentador, lo riesgoso y lo preocupante

Las exportaciones de bienes alcanzaron casi los $21.000 millones a noviembre de este año, lo que representa un incremento del 15%. Sin embargo, los exportadores nacionales han debido afrontar un fuerte encarecimiento de sus productos como consecuencia de la inusitada apreciación del colón

EscucharEscuchar
Por La Nación
exportaciones, inversión extranjera directa, IED
Ante las vicisitudes en nuestro principal mercado de exportación, el país ha mantenido su estrategia de diversificar destinos e impulsar la seguridad jurídica mediante la suscripción de acuerdos comerciales con nuevos socios. Foto:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialcomercio exteriorTLCIEDinversión extranjera directaexportaciones
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.