Economía

Exportaciones de Costa Rica crecen, pero la diversificación sigue pendiente; conozca los principales mercados

Las exportaciones costarricenses mantienen un ritmo sólido pese a las tensiones arancelarias con Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Bayer Medical, planta en Coyol de Alajuela
Los dispositivos médicos representan el 48% de las exportaciones de bienes de Costa Rica. En la fotografía, la nueva planta farmacéutica de Bayer Medical ubicada en Alajuela. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExportacionesExportaciones de Costa RicaProcomer
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.