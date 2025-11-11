Exportaciones de Costa Rica crecerán dos dígitos en 2025: este es el dato

Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecerán por encima del 10% en 2025, de acuerdo a las proyecciones de Procomer.

Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecerán dos dígitos al cierre de 2025, de acuerdo con las proyecciones oficiales; sin embargo, el país se enfrenta a una amenaza relevante.

“Las exportaciones crecerán dos dígitos. La incertidumbre es la potencial amenaza”, indicó a La Nación, Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, las exportaciones cerrarán en $22.996 millones, lo que equivale a un crecimiento del 16% con respecto a 2024.

Durante 2024, las exportaciones de bienes totalizaron $19.894,2 millones, el 47% dirigidas hacia Estados Unidos. Hasta setiembre pasado, este rubro sumaba $16.902,3 millones, de acuerdo con los datos de Procomer.

Costa Rica cuenta con tarifas preferenciales en unos 50 mercados, según los datos de Procomer. El país exporta a más de 150 países un estimado de 4.300 productos.

Las exportaciones totales, incluídos servicios, equivalen al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan más de 709.000 empleos. López refirió que incluyendo los servicios, las exportaciones crecerán entre 10% y 12% en 2025.

Incertidumbre y resliencia

López indicó en los previos del Foro de Comercio e Inversión, organizado por Procomer, que el principal desafío para las exportaciones e inversión extranjera es la incertidumbre global, generada principalmente por la política comercial de la Administración Trump.

“Los aranceles, el problema en los cambios de la regulación internacional, la automatización, son retos que enfrentamos ahora y generan ahora una gran incertidumbre y las empresas no toman decisiones”, anotó López.

Sin embargo, destacó que Costa Rica tiene un nivel de resiliencia “bastante importante”. De ahí que mencionó el crecimiento de las exportaciones como un logro, a pesar de la situación que se enfrenta ante el principal socio comercial.

Desde abril pasado, Washington impuso aranceles a las exportaciones de más de 100 socios comerciales incluido Costa Rica.

La tarifa a nuestro país, que inició en 10%, fue incrementada al 15% a partir de agosto, bajo argumento de que se mantiene un superávit en el balance comercial (Costa Rica exporta más de lo que importa). Ambos países iniciaron negociaciones bilaterales en mayo.

Además, desde octubre, la Administración Trump, inició una investigación a la importación de dispositivos médicos, para verificar si son una amenaza a la seguridad nacional. El 48% de las exportaciones de bienes de Costa Rica son de esta industria.

López aseveró que la resiliencia de Costa Rica en el ámbito de comercio exterior se refleja con el incremento de las exportaciones de dispositivos médicos.

“Justamente este año, cuando hemos tenido incertidumbres altas en nuestro principal socio comercial sobretodo, nuestras exportaciones siguen creciendo...pero además un sector sensible que depende la inversión internacional está creciendo a tasas del 30%, lo que demuestra que a pesar del contexto, tenemos una industria resiliente porque las bases del país siguen siendo fuertes”, señaló López.

La gerente definió la incertidumbre como todo lo que hace que las empresas no tengan claro cuáles son las reglas del juego. Estimó que el gobierno de Estados Unidos no refleja acciones claras. “Eso genera cambios en las empresas, y ante cambios constantes, las empresas no van hacer inversiones de largo plazo”.