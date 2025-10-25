Economía

Exportaciones de bienes rondan los $17.000 millones. Este sector sigue afianzado en el primer lugar

Exportaciones de Costa Rica crecen 15% impulsadas por sector médico y agrícola, según datos de Procomer.

Por Gustavo Ortega Campos
Las exportaciones acumuladas de dispositivos médicos superaron los $8.000 millones a setiembre. Estos bienes siguen a la cabeza de las ventas de bienes al exterior. (Albert Marin)







