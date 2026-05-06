Editorial

Editorial: Chaves eludió un real informe de labores

En su último mensaje ante la Asamblea, el presidente privilegió la pirotecnia simbólica sobre la sustancia y quedó debiendo. Su puesta en escena reflejó un modelo de gobierno más volcado a los relatos que a los aportes fácticos

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Por La Nación
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
El mandatario dio su último informe de labores en la Asamblea Legislativa este lunes 4 de mayo. Lo escuchan la nueva jerarca legislativa, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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