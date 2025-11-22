Columnistas

La pobreza bajó, pero no por razones estructurales

La caída del indicador entre 2023 y 2024 surgió de factores frágiles y heterogéneos

Por Andrés Fernández Arauz

Es frecuente que los gobiernos celebren como logro propio las caídas de la pobreza. Ocurrió en 1993, cuando el indicador llegó por primera vez al 15%. Ocurrió de nuevo en 2006-2007, cuando la reducción se produjo en un contexto de crecimiento económico fuerte, empleo formal al alza y expansión deliberada de la inversión social. En esos años, la relación causa-efecto era clara: más actividad económica, más empleo de calidad y más transferencias estatales explicaban la mejora.








